英高級紙が日本代表を評価「スコットランドより洗練されたパフォーマンスだった」

英紙『ガーディアン』が日本代表のパフォーマンスを評価した。

日本代表は28日、国際親善試合でスコットランド代表と対戦。前半からGK鈴木彩艶が好セーブでチームを引き締めると、84分に伊東純也が待望のゴールをもたらす。この得点が決勝点となり、日本代表が1-0と勝利している。

高級紙『ガーディアン』では「夏に本格的なインパクトを残そうと意気込む国としては当然のことながら、日本の方が洗練されたチームだった。伊東純也のゴールは、ウェンブリー、そしてイングランドとの親善試合に向けて日本が万全の状態で臨めるようにし、日本の積極的なアプローチに対するふさわしい報酬となった」とサムライブルーのパフォーマンスを評価。一方で、スコットランドについては厳しい見方を示した。

「スコットランドは消極的で、その点は試合終了のはるか前にスタジアムを後にし、夜の街へと繰り出した観客にも明らかだった。スコットランドは今夏の大会出場権を獲得し、大きな注目を集め、称賛を浴びた。勢いを維持したままアメリカへ向かうことができれば、彼らにとって大きな助けとなるだろう。だからこそ、このような試合を軽視するのは賢明ではない」

また、セルティックで不調の前田大然が先発出場したことにも注目し、「62分間の出場からはワールドカップの代表候補としてふさわしいとは到底思えないようなプレーしか見られなかった。自信を完全に失っているように見えた」とこき下ろした。