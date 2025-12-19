2026年ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート代表はいつ決まる？

ミラノ・コルティナオリンピックの選考会を兼ねた全日本フィギュアスケート選手権2025が12月18日(木)に開幕する。

本記事では、2026年ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート日本代表を決める選考方法や候補選手、発表日程を紹介する。

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート日本代表は何人？

フィギュアスケート日本代表としてミラノ・コルティナ五輪に出場できるのは男女3選手ずつの計6選手。

その他、ペア2組、団体戦のみの出場でアイスダンスのペア1組がミラノ・コルティナ五輪への出場権を手にできる。

フィギュアスケート日本代表選手候補は？フィギュアスケート日本代表選手選考方法は？

日本スケート連盟が公表した男女シングルの候補対象選手リストに名前の挙がっていた選手は以下の通り。

男子 女子 鍵山優真 坂本花織 佐藤駿 中井亜美 三浦佳生 千葉百音 友野一希 渡辺倫果 山本草太 吉田陽菜 - 住吉りをん

フィギュアスケート日本代表選手選考方法は？

フィギュアスケートシングル、ペア、アイスダンスの日本代表選手選考方法は以下の通り。

■男女シングル（男女3選手ずつ）

1枠目 全日本選手権大会優勝選手を選考 2枠目 以下のいずれかを満たす選手から総合的に判断して1名選考

全日本選手権大会2位、3位の選手 ISU グランプリファイナル出場選手上位2名 全日本選手権大会終了時点での ISU シーズンベストスコア上位3名 3枠目 以下のいずれかを満たす選手から総合的に判断して、1枠目と2枠目で選考された選手を含め3名に達するまで選考 2枠目の 1)2)3)に該当し、2枠目の選考から漏れた選手 全日本選手権大会終了時点での ISU ワールドスタンディング上位3名 全日本選手権大会終了時点での日本スケート連盟独自の国際競技会ポイント*2上位3名 全日本選手権までに派遣した国際競技会、および強化部が指定した国内競技会*3における総合得点の最も高い2試合*4の平均得点の上位3名

■ペア（2組）

2枠 以下のいずれかを満たす組から総合的に判断して選考 全日本選手権優勝組、2位の組 全日本選手権終了時点での ISU ワールドスタンディング最上位組 全日本選手権終了時点での ISU シーズンベストスコアの最上位組

■アイスダンス（1組）

1枠 以下のいずれかを満たす組から総合的に判断して選考 全日本選手権優勝組、2位の組 全日本選手権終了時点での ISU ワールドスタンディング最上位組 全日本選手権終了時点での ISU シーズンベストスコアの最上位組

フィギュアスケート日本代表選手はいつ決まる？

フィギュアスケート日本代表選手のシングルは、男女ともに全日本選手権で優勝した選手が1枠目に決まるため、男子は12月20日(土)の男子シングルフリー後、女子は翌21日(日)の女子シングルフリー後に決定する。

2枠目と3枠目、ペア、アイスダンスは過去大会の結果も踏まえて総合的に判断されるため、大会終了後数日中から数週間後に発表されることが予想されている。

全日本フィギュアスケート選手権2025｜開催日程

男女シングルわずか3枠の出場権を争うオリンピック代表最終選考会となる全日本フィギュアスケート選手権2025は、12月18日(木)の開会式からスタート。男女シングルが連日行われ、12月21日(日)には五輪代表会見が行われる。

開催日 種目・イベント 12月18日(木) 開会式/滑走順抽選 12月19日(金) 男子シングル ショート

女子シングル ショート 12月20日(土) ジュニアリズムダンス

アイスダンス リズムダンス

ペア ショート

男子シングル フリー

男子メダリスト会見 12月21日(日) ジュニアフリーダンス

アイスダンス フリーダンス

ペア フリー

女子シングル フリー

女子メダリスト会見/五輪代表会見 12月22日(月) メダリスト・オン・アイス

全日本フィギュアスケート選手権2025｜放送・配信予定

全日本フィギュアスケート選手権2025は、テレビ放送がCS『フジテレビTWO』、ネット配信がネット『FOD』で中継予定だ。『フジテレビTWO』では注目種目を中心に生中継・録画放送されるのに対し、『FOD』では全競技・全演技ライブ配信を予定している。また、『FOD』では開会式・滑走順抽選、男子メダリスト会見、女子メダリスト会見および五輪代表会見が無料配信される。

なお、『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品が視聴可能だ。

全日本フィギュアスケート選手権2025の中継予定は以下の通り。

開催日 開始時刻 種目・イベント 放送・配信 12月18日(木) 18:30～19:30 開会式/滑走順抽選 FOD(無料) 12月19日(金) 12:30～ 男子シングル ショート FODプレミアム(Amazonあり)

フジテレビTWO(生中継/12:30～17:00 第1～5G) 17:10～ 女子シングル ショート FODプレミアム(Amazonあり)

フジテレビTWO(生中継/17:10～20:00 第1～3G) 12月20日(土) 13:30～ ジュニアリズムダンス FODプレミアム(Amazonあり) 14:10～ アイスダンス リズムダンス FODプレミアム(Amazonあり)

フジテレビTWO(生中継/13:30～16:20) 15:50～ ペア ショート FODプレミアム(Amazonあり)

フジテレビTWO(生中継/13:30～16:20) 16:45～ 男子シングル フリー FODプレミアム(Amazonあり)

フジテレビTWO(生中継/16:45～19:00 第1～2G) 表彰式後～ 男子メダリスト会見 FOD(無料) 12月21日(日) 13:10～ ジュニアフリーダンス FODプレミアム(Amazonあり) 14:00～ アイスダンス フリーダンス FODプレミアム(Amazonあり)

フジテレビTWO(生中継/13:10～16:30) 15:15～ ペア フリー FODプレミアム(Amazonあり)

フジテレビTWO(生中継/13:10～16:30) 16:45～ 女子シングル フリー FODプレミアム(Amazonあり)

フジテレビTWO(生中継/16:45～19:00 第1～2G) 表彰式後～ 女子メダリスト会見/五輪代表会見 FOD(無料) 12月22日(月) 15:00～18:00 メダリスト・オン・アイス FODプレミアム(Amazonあり)

フジテレビTWO(生中継/15:00～18:00)

※スケジュールは予告なく変更になる場合があります。

※FOD無料配信は会員以外でも視聴可能。

全日本フィギュアスケート選手権2025｜おすすめ視聴方法

全日本フィギュアスケート選手権2025は『FOD』で全日程をライブ配信予定。前述の通り、『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品を配信。『FOD』およびAmazon『FODチャンネル』は2026年1月6日まで限定のキャンペーンを実施しており、最初の1カ月間が月額200円(税込)となるため、お得に全日本フィギュアスケート選手権2025を視聴することが可能だ。

■登録方法

Amazonの『FODチャンネル』の料金は、最初の1カ月間は月額200円(税込)、それ以降はキャンセルをしない限り月額1,320円(税込)で自動更新。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。