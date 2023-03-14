ハメス&ファルカオが来日決定！28日に日本代表と対戦のコロンビア代表、メンバー25人を発表

13日、コロンビアサッカー連盟(FCF)が代表メンバー25名を発表した。
28日に日本代表と対戦するコロンビア代表。メンバーにはエースMFハメス・ロドリゲスやベテランFWラダメル・ファルカオといったお馴染みの顔ぶれに加えて、21歳MFディラン・ボレーロら若手をミックスした陣容に。
アルゼンチンリーグで活躍するFWヨハン・カルボネーロやその他注目選手は多数。一方、リヴァプールで負傷離脱をしているFWルイス・ディアスは選出外となった。
日本代表メンバーは15日に発表される。
コロンビア代表メンバー
▽GK
デビス・バスケス(ミラン)
カミーロ・バルガス(アトラス)
アルバロ・モンテーロ(ミジョナリオス)
▽DF
ダビンソン・サンチェス(トッテナム/イングランド)
アレスシス・ペレス(ギレスンスポル/トルコ)
ホアン・モヒカ(ビジャレアル/スペイン)
ファン・ダビド・モスケラ(ポートランド・ティンバーズ/アメリカ)
カルロス・クエスタ(ゲンク/ベルギー)
ダニエル・ムニョス(ゲンク/ベルギー)
デイベル・マチャド(RCランス/フランス)
ジョン・ルクミ(ボローニャ/イタリア)
▽MF
ハメス・ロドリゲス(オリンピアコス)
ネルソン・パラシオ(アトレティコ・ナシオナル)
ケビン・カスターニョ(アギラス・ドラダス)
フアン・キンテーロ(ジュニオール)
ディラン・ボレーロ(ニューイングランド・レボリューション/アメリカ)
ホルヘ・カラスカル(CSKAモスクワ/ロシア)
マテウス・ウリベ(ポルト/ポルトガル)
ジェフェルソン・レルマ(ボーンマス/イングランド)
▽FW
ラダメル・ファルカオ(ラージョ・バジャカーノ/スペイン)
ラファエル・サントス・ボレ(フランクフルト/ドイツ)
ジョン・ジャデル・デュラン(アストン・ヴィラ/イングランド)
ジョン・アリアス(フルミネンセ/ブラジル)
ディエゴ・バロイェス(タジェレス/アルゼンチン)
ヨハン・カルボネロ(ラシン・クラブ/アルゼンチン)