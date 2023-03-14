ハメス&ファルカオが来日決定！28日に日本代表と対戦のコロンビア代表、メンバー25人を発表

Dan Ozu
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Colombia(C)Getty Images
親善試合日本 vs コロンビア日本コロンビア

【欧州・海外サッカー ニュース】コロンビア代表がメンバーを発表。

13日、コロンビアサッカー連盟(FCF)が代表メンバー25名を発表した。

28日に日本代表と対戦するコロンビア代表。メンバーにはエースMFハメス・ロドリゲスやベテランFWラダメル・ファルカオといったお馴染みの顔ぶれに加えて、21歳MFディラン・ボレーロら若手をミックスした陣容に。

アルゼンチンリーグで活躍するFWヨハン・カルボネーロやその他注目選手は多数。一方、リヴァプールで負傷離脱をしているFWルイス・ディアスは選出外となった。

日本代表メンバーは15日に発表される。

コロンビア代表メンバー

▽GK

デビス・バスケス(ミラン)

カミーロ・バルガス(アトラス)

アルバロ・モンテーロ(ミジョナリオス)

▽DF

ダビンソン・サンチェス(トッテナム/イングランド)

アレスシス・ペレス(ギレスンスポル/トルコ)

ホアン・モヒカ(ビジャレアル/スペイン)

ファン・ダビド・モスケラ(ポートランド・ティンバーズ/アメリカ)

カルロス・クエスタ(ゲンク/ベルギー)

ダニエル・ムニョス(ゲンク/ベルギー)

デイベル・マチャド(RCランス/フランス)

ジョン・ルクミ(ボローニャ/イタリア)

▽MF

ハメス・ロドリゲス(オリンピアコス)

ネルソン・パラシオ(アトレティコ・ナシオナル)

ケビン・カスターニョ(アギラス・ドラダス)

フアン・キンテーロ(ジュニオール)

ディラン・ボレーロ(ニューイングランド・レボリューション/アメリカ)

ホルヘ・カラスカル(CSKAモスクワ/ロシア)

マテウス・ウリベ(ポルト/ポルトガル)

ジェフェルソン・レルマ(ボーンマス/イングランド)

▽FW

ラダメル・ファルカオ(ラージョ・バジャカーノ/スペイン)

ラファエル・サントス・ボレ(フランクフルト/ドイツ)

ジョン・ジャデル・デュラン(アストン・ヴィラ/イングランド)

ジョン・アリアス(フルミネンセ/ブラジル)

ディエゴ・バロイェス(タジェレス/アルゼンチン)

ヨハン・カルボネロ(ラシン・クラブ/アルゼンチン)

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