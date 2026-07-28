日本代表、9/28にFIFAランク47位のベネズエラとの対戦決定！日テレ系で生中継…森保監督「日本の皆さんに恩返しを」

日本サッカー協会（JFA）は28日、9月28日に広島で行われる「キリンチャレンジカップ2026」の対戦相手がベネズエラ代表に決定したことを発表した。





FIFAワールドカップ2026はラウンド32で敗退となった日本代表。その後、森保監督がアジアカップまで指揮を執ることが決定、その後はU-21チームを率いる大岩剛監督が新指揮官に就任することが発表され、4年後のワールドカップへ向けた対戦が決まっている。





そんな日本代表だが、ワールドカップ後の最初のインターナショナルウィークにおける対戦相手が決定。JFAは28日、9月28日にエディオンピースウイング広島で開催される「キリンチャレンジカップ 2026」において、FIFAランキング47位のベネズエラ代表と対戦することを発表した。また、この一戦は日本テレビ系で全国生中継、さらにTVer でのライブ配信も決まっている。森保監督は、以下のように意気込みを語った。





「世界との戦いを終えて帰国し、再び日本の皆さんの前でプレーできる4試合の中の一つにおいて、ベネズエラ代表という実力国と対戦できることをありがたく思います。FIFA ワールドカップ 2026 の出場はありませんでしたが、南米予選では並み居る強豪国を相手に勝利する、しぶとく引き分ける試合を見せており、私も監督として2度対戦していますが、いずれも勝利できていません。全力で挑み、勝利を目指して戦うことで、共闘してくださる日本の皆さんに恩返しをしたいです」





「来年1月にはAFC アジアカップサウジアラビア 2027 が、そしてその先にも日本代表として戦う FIFA ワールドカップ 2030 が控えており、未来の世界一に向けた挑戦は続きます。日本サッカーの未来のために、貴重な一戦として勝利を目指し、全力で挑みます」