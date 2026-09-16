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james messi neymar(C)Getty Images
Ryo Mika

メッシ、ネイマールに続き…ハメスも代表引退を発表。南米強豪3カ国の“10番”が北中米W杯を最後に代表引退

コロンビア
ワールドカップ
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ネイマール

【サッカー ワールドカップ ニュース】コロンビア代表MFハメス・ロドリゲスは、代表引退を発表した。

コロンビア代表の主将を務めてきたハメス・ロドリゲスは15日、代表引退を表明した。


2011年に20歳でコロンビア代表デビューを飾ると、これまで通算131試合に出場、ワールドカップ3大会やコパ・アメリカ4大会に出場してきたハメス・ロドリゲス。2014年ワールドカップでは6ゴールを挙げて得点王に輝いた他、ウルグアイ戦で決めたボレーシュートが同年のプスカシュ賞に選ばれるなど、コロンビア代表の中心選手として15年に渡って活躍してきた。


そんな35歳MFだが、15日に自身のSNSで代表引退を発表。「その時が来た」とし、以下のようにメッセージを送っている。


「すべての試合、喜びの瞬間、流した涙、そして共に分かち合った夢のすべてに感謝したい。コロンビア代表のユニフォームを身にまとい戦うことは、僕の人生における最高の名誉の一つだった。ありがとう、コロンビア。永遠に」



なお、FIFAワールドカップ2026終了後の今夏には、アルゼンチン代表のリオネル・メッシ、ブラジル代表のネイマールも代表引退を決断。アルゼンチン、ブラジル、コロンビアと南米の強豪チームを長きに渡って牽引してきた“10番”3人が代表キャリアに幕を閉じている。

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