J2開幕戦は何時から？全試合のキックオフ時間・日程・地上波テレビ中継予定まとめ

2026/27シーズンの明治安田J2リーグが、8月8日(土)から開幕する。秋春制へ移行して最初のシーズンとなり、各クラブがJ1昇格を目指して新たな戦いをスタートさせる。

本記事では、2026/27明治安田J2リーグ開幕節の全試合日程・キックオフ時間、地上波テレビ中継の有無、ネット配信予定を紹介する。

J2開幕戦のキックオフ時間は？

2026/27明治安田J2リーグの開幕節は、2026年8月8日(土)と9日(日)の2日間にわたって開催される。

8月8日(土)は北海道コンサドーレ札幌vs徳島ヴォルティスが14:45にキックオフし、その後18:30からヴァンラーレ八戸vsカターレ富山、藤枝MYFCvsベガルタ仙台が開催。19:00台にはRB大宮アルディージャvsアルビレックス新潟、ジュビロ磐田vsブラウブリッツ秋田など複数カードが行われ、サガン鳥栖vsヴァンフォーレ甲府は19:30開始となる。

翌9日(日)は、いわきFCvsFC今治が18:00、モンテディオ山形vs栃木シティが19:00キックオフ予定。開幕節は昼から夜まで時間帯が分かれているため、観戦予定の試合は開始時刻を事前に確認しておきたい。

J2リーグ開幕節は『DAZN』および『DMM×DAZNホーダイ』で視聴可能。各試合の対戦カード、キックオフ時間、ネット配信予定は以下の通り。

日程 キックオフ 対戦カード ネット配信 2026年8月8日(土) 14:45 北海道コンサドーレ札幌vs徳島ヴォルティス DAZN

DMM×DAZNホーダイ 2026年8月8日(土) 18:30 ヴァンラーレ八戸vsカターレ富山 DAZN

DMM×DAZNホーダイ 2026年8月8日(土) 18:30 藤枝MYFCvsベガルタ仙台 DAZN

DMM×DAZNホーダイ 2026年8月8日(土) 19:00 RB大宮アルディージャvsアルビレックス新潟 DAZN

DMM×DAZNホーダイ 2026年8月8日(土) 19:00 ジュビロ磐田vsブラウブリッツ秋田 DAZN

DMM×DAZNホーダイ 2026年8月8日(土) 19:00 大分トリニータvs湘南ベルマーレ DAZN

DMM×DAZNホーダイ 2026年8月8日(土) 19:00 テゲバジャーロ宮崎vs横浜FC DAZN

DMM×DAZNホーダイ 2026年8月8日(土) 19:30 サガン鳥栖vsヴァンフォーレ甲府 DAZN

DMM×DAZNホーダイ 2026年8月9日(日) 18:00 いわきFCvsFC今治 DAZN

DMM×DAZNホーダイ 2026年8月9日(日) 19:00 モンテディオ山形vs栃木シティ DAZN

DMM×DAZNホーダイ

J2開幕戦の地上波テレビ中継の有無は？

2026/27明治安田J2リーグ開幕節では、全国ネットでの地上波テレビ中継は予定されていない。一方、一部カードについては地元ローカル局による生中継が実施される。

8月8日(土)14:45キックオフの北海道コンサドーレ札幌vs徳島ヴォルティスは札幌テレビで放送予定。同日19:00キックオフのRB大宮アルディージャvsアルビレックス新潟は、テレ玉(テレビ埼玉)で中継される。

そのほかのJ2開幕節については、現時点で地上波テレビ中継の予定は確認されていない。テレビ放送がない試合をリアルタイムで観戦したい場合は、DAZNなどのネット配信サービスを利用する形となる。

対戦カード 日時 地上波テレビ中継 北海道コンサドーレ札幌vs徳島ヴォルティス 8月8日(土)14:45 札幌テレビ RB大宮アルディージャvsアルビレックス新潟 8月8日(土)19:00 テレ玉(テレビ埼玉)

2026-27シーズンの明治安田Jリーグのおすすめ視聴方法

『DAZN』では2026-27シーズン明治安田Jリーグ開幕前の一部プレシーズンマッチ、さらには2026-27シーズンの明治安田Jリーグをライブ配信する。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を見逃し視聴可能。その他、新シーズンのJリーグやラ・リーガ、サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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