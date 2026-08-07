【NHK地上波・BS】Jリーグ開幕節のテレビ放送日程｜無料で見られる試合一覧は？視聴方法まとめ

2026-27シーズンのJリーグ開幕節では、各地で新シーズンのスタートを告げる注目カードが行われる。

本記事では、Jリーグ開幕節のNHK地上波・BSにおけるテレビ放送日程を紹介する。

Jリーグ開幕節のテレビ放送日程は？

2026シーズンのJリーグ開幕節では、J1・J2・J3の一部試合が地上波およびBSでテレビ放送される。

J1では、8月7日(金)の横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズがフジテレビ系列で全国放送されるほか、8月8日(土)のFC東京vsFC町田ゼルビアがNHK BSで中継される。

J2では、北海道コンサドーレ札幌vs徳島ヴォルティスを札幌テレビ、RB大宮アルディージャvsアルビレックス新潟をテレ玉(テレビ埼玉)が放送する。J3では、栃木SCvsツエーゲン金沢がとちぎテレビで中継される予定だ。

Jリーグ開幕節でテレビ放送される試合の日程は以下の通り。

大会 日時 対戦カード テレビ放送 J1 8月7日(金)19:25 横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズ フジテレビ系列 J1 8月8日(土)19:00 FC東京vsFC町田ゼルビア NHK BS J2 8月8日(土)14:45 北海道コンサドーレ札幌vs徳島ヴォルティス 札幌テレビ J2 8月8日(土)19:00 RB大宮アルディージャvsアルビレックス新潟 テレ玉(テレビ埼玉) J3 8月9日(日)19:00 栃木SCvsツエーゲン金沢 とちぎテレビ

Jリーグ開幕節の無料で見られる試合・中継カード一覧は？

2026シーズンのJリーグ開幕節では、J1・J2・J3の計6試合がDAZNで無料配信される。

J1では、8月7日(金)の横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズ、8月8日(土)のFC東京vsFC町田ゼルビアがDAZNとABEMAで無料配信される。横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズは「MUFG THE国立DAY」として実施され、フジテレビ系列でも地上波放送される予定だ。

J2では、北海道コンサドーレ札幌vs徳島ヴォルティス、いわきFCvsFC今治の2試合をDAZNで無料視聴できる。J3では、高知ユナイテッドSCvs松本山雅FC、栃木SCvsツエーゲン金沢が無料配信の対象となっている。

DAZNの無料配信は、対象試合であれば有料プランへの加入なしで視聴可能。各試合の配信ページや視聴方法は、DAZN公式サイトで確認できる。

Jリーグ開幕節で無料視聴できる試合と中継予定は以下の通り。

大会 日時 対戦カード 無料配信 テレビ放送 J1 8月7日(金)19:25 横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズ DAZN フジテレビ系列 J1 8月8日(土)19:00 FC東京vsFC町田ゼルビア DAZN NHK BS J2 8月8日(土)14:45 北海道コンサドーレ札幌vs徳島ヴォルティス DAZN 札幌テレビ J2 8月9日(日)18:00 いわきFCvsFC今治 DAZN なし J3 8月8日(土)19:00 高知ユナイテッドSCvs松本山雅FC DAZN なし J3 8月9日(日)19:00 栃木SCvsツエーゲン金沢 DAZN とちぎテレビ

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