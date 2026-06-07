JリーグオールスターDAZNカップ2026とは？ルール・選出方法・開催概要まとめ

JリーグオールスターDAZNカップ2026ではファン投票などで選ばれた選手たちがチームを組み、普段のリーグ戦では見られない特別な一戦を繰り広げられる。

本記事では、JリーグオールスターDAZNカップの大会概要や選出基準、出場選手の決定方法について紹介する。

JリーグオールスターDAZNカップとは？大会概要まとめ

『JリーグオールスターDAZNカップ』は、2026年6月13日(土)にMUFGスタジアム(国立競技場)で開催されるJリーグの特別大会だ。Jリーグオールスターゲームとしては2009年以来、実に17年ぶりの復活となる。

今回の大会最大の特徴は、J1だけでなくJ2・J3を含めた全60クラブの代表選手が集結する点にある。これまでのオールスターゲームとは異なり、カテゴリーの垣根を越えて選手たちが同じ舞台に立つ史上初の形式が採用された。

大会は2026/27シーズンからの「秋春制移行」に伴う特別イベント『JリーグオールスターPROJECT』の集大成として開催。全国のJリーグファンが選んだスター選手たちが一堂に会し、普段は実現しない夢の共演が実現する。

試合形式は地域ごとに編成された6チームによる1DAYトーナメント方式。J1 EAST、J1 WEST、J2・J3 EAST-A、J2・J3 EAST-B、J2・J3 WEST-A、J2・J3 WEST-Bの6チームが優勝を争う。

各試合は30分間の短期決戦で行われ、3位決定戦と5位決定戦は20分制を採用。テンポの速い試合展開や多くの選手が出場できるルールとなっており、リーグ戦とは異なるオールスターならではのエンターテインメント性にも注目が集まる。

項目 内容 大会名 JリーグオールスターDAZNカップ 開催日 2026年6月13日(土) 会場 MUFGスタジアム(国立競技場) 参加クラブ J1・J2・J3全60クラブ 大会形式 6チームによる1DAYトーナメント 参加チーム J1 EAST、J1 WEST、J2・J3 EAST-A、J2・J3 EAST-B、J2・J3 WEST-A、J2・J3 WEST-B 試合時間 30分制 3位決定戦・5位決定戦 20分制 オールスター開催 2009年以来17年ぶり

JリーグオールスターDAZNカップの選出基準は？

『JリーグオールスターDAZNカップ』の出場選手は、「ファン・サポーター投票」、「ベストイレブン」、「Jリーグ推薦」の3つの枠組みによって選出される。J1・J2・J3の全60クラブを対象に選考が行われ、各カテゴリーを代表する選手たちが集結する。

まず中心となるのがファン・サポーター投票だ。スタジアム来場者やDAZN視聴者、JリーグID登録者による投票結果をもとに各チーム11名が選出される。ポジション別の得票上位選手に加え、全クラブから最低1名が選出される仕組みが採用されているため、60クラブすべてから代表選手が参加できる。

続いてベストイレブン枠では、2026年前半戦のパフォーマンスをもとに各地域グループの優秀選手を選出。J1は2グループ、J2・J3は4グループごとにベストイレブンが選ばれ、オールスターのメンバーに加わる。

さらにJリーグ推薦枠も設けられている。ファン投票やベストイレブン選考だけでは補いきれないポジションバランスや大会全体の構成を考慮し、Jリーグが追加選手を選出する。

監督とコーチについてもファン・サポーター投票によって決定される。各チームの監督には投票1位、コーチには投票2位となった指導者が選出される仕組みだ。

なお、FIFAワールドカップ2026に出場する日本代表選手などは本大会に参加できない。また、負傷やコンディション調整、日本代表世代別チームの活動などを理由に辞退するケースもあるため、最終メンバーは大会直前に変更となる可能性がある。

選出区分 内容 ファン・サポーター投票 スタジアム来場者・DAZN視聴者・JリーグID登録者による投票で選出 ベストイレブン 地域グループごとの活躍を基準に選出 Jリーグ推薦 ポジションバランスなどを考慮して追加選出 監督 ファン・サポーター投票1位 コーチ ファン・サポーター投票2位 参加対象 J1・J2・J3全60クラブ所属選手 除外対象 W杯出場選手、負傷者、代表活動参加選手など

JリーグオールスターDAZNカップの放送・配信予定は？

『JリーグオールスターDAZNカップ』は、スポーツ動画配信サービス『DAZN』で全試合を無料ライブ配信する。大会のタイトルパートナーを務めるDAZNが独占配信を行い、無料アカウント登録のみで視聴可能となっている。

現時点で地上波テレビやBS・CSによる中継予定はなく、大会の模様をリアルタイムで視聴できるのはDAZNのみ。J1・J2・J3のスター選手が集結する注目イベントを楽しみたい場合は、DAZNの利用が必要となる。

また、大会当日は試合だけでなくオープニングセレモニーや表彰式、決勝前イベントまで配信予定。オールスターならではの特別コンテンツもあわせて楽しめる。

さらに、DAZNの「FanZone」機能にも対応しており、全国のファン・サポーターと交流しながら観戦可能。見逃し配信も用意されるため、リアルタイムで視聴できない場合でも後から試合を振り返ることができる。

項目 内容 配信サービス DAZN 配信形態 全試合ライブ配信 視聴料金 無料(アカウント登録必要) 地上波放送 なし BS・CS放送 なし 見逃し配信 対応 FanZone 対応

時間 内容 12:00〜 オープニングセレモニー 13:00〜 1回戦① 14:00〜 1回戦② 15:05〜 5・6位決定戦 15:35〜 明治安田Jリーグ百年構想リーグ表彰式 16:15〜 準決勝① 17:15〜 準決勝② 18:25〜 3・4位決定戦 19:15〜 決勝前セレモニー・ライブ 19:35〜 決勝 20:20〜 表彰式＆アフターマッチセレモニー

※スケジュールは当日の進行状況により変更となる場合があります。

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