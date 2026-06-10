Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
J.League flag logo(C)Getty Images
サッカー特化プランDAZN SOCCER期間限定販売！今なら最初の3カ月・月々980円
Aoi Fujimiya

JリーグオールスターDAZNカップ2026の出場選手は？全チームメンバー・背番号・監督情報まとめ

J1 リーグ

JリーグオールスターDAZNカップ2026出場選手一覧｜ポジション・背番号・所属クラブを紹介。

DAZN月額プランが半額以下に！
DAZN standard world cup campaign

DAZN Standard

DAZNがW杯応援キャンペーンを実施！

7/20(月・祝)までの加入で「DAZN Standard」が半額以下に

月額プランが対象、途中解約も可能！

月額プランが52%オフ
サッカー専用プランが期間限定で登場！
DAZN SOCCER top

DAZN SOCCER

サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」

W杯を全試合ライブで見られるのはDAZNだけ！

7/20(月・祝)までの加入で最初の3カ月・月々980円

7/20まで割引価格に

『JリーグオールスターDAZNカップ2026』が、2026年6月13日(土)にMUFGスタジアム(国立競技場)で開催される。Jリーグオールスターゲームとしては2009年以来17年ぶりの復活となり、J1・J2・J3全60クラブから選出された選手たちが出場する。

「DAZN SOCCER」期間限定販売！最初の3カ月・月々980円キャンペーンは7/20までいますぐ登録

本記事では、JリーグオールスターDAZNカップの出場選手・背番号一覧を紹介する。

JリーグオールスターDAZNカップの出場選手・背番号一覧は？

『JリーグオールスターDAZNカップ2026』では、ファン・サポーター投票、各地域グループのベストイレブン、Jリーグ推薦によって選ばれた選手たちが出場予定となっている。

なお、現時点で大会当日の背番号は発表されていない。

J1 EAST ALL-STAR

J1 EAST ALL-STARは、鹿島アントラーズの鬼木達監督がチームを率い、柏レイソルのリカルド・ロドリゲス監督がコーチを務める。浦和レッズ、鹿島アントラーズ、柏レイソル、川崎フロンターレ、横浜F・マリノスなど、東日本エリアのクラブを中心に構成されている。

西川周作や植田直通、脇坂泰斗といった実力者に加え、細谷真大や谷晃生など日本代表経験を持つ選手も多数選出された。さらに、髙橋壱晟や谷村海那、染野唯月ら各クラブで存在感を示す選手たちも名を連ねている。

J1 EAST ALL-STARの出場予定選手は以下の通り。

ポジション選手名所属クラブ
監督鬼木達鹿島アントラーズ
コーチリカルド・ロドリゲス柏レイソル
GK西川周作浦和レッズ
GK谷晃生FC町田ゼルビア
DF植田直通鹿島アントラーズ
DF濃野公人鹿島アントラーズ
DF古賀太陽柏レイソル
DF三浦颯太川崎フロンターレ
DF角田涼太朗横浜F・マリノス
DF井上太聖横浜F・マリノス
MF三竿健斗鹿島アントラーズ
MF長沼洋一浦和レッズ
MF渡邊凌磨浦和レッズ
MF髙橋壱晟ジェフユナイテッド千葉
MF小泉佳穂柏レイソル
MF佐藤龍之介FC東京
MF福田湧矢東京ヴェルディ
MF森田晃樹東京ヴェルディ
MF脇坂泰斗川崎フロンターレ
MF天野純横浜F・マリノス
FW渡邉新太水戸ホーリーホック
FW細谷真大柏レイソル
FW染野唯月東京ヴェルディ
FW谷村海那横浜F・マリノス

J1 WEST ALL-STAR

J1 WEST ALL-STARは、清水エスパルスの吉田孝行監督が指揮を執り、ファジアーノ岡山の木山隆之監督がコーチを務める。名古屋グランパスやヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島、京都サンガF.C.など西日本を代表するクラブから実力者が選出された。

日本代表経験を持つ香川真司や酒井高徳、乾貴士をはじめ、ラファエル エリアスやマテウス ブエノなどリーグ屈指の外国籍選手も名を連ねる。経験豊富なベテランと将来を担う若手が融合した豪華なメンバー構成となっている。

J1 WEST ALL-STARの出場予定選手は以下の通り。

ポジション選手名所属クラブ
監督吉田孝行清水エスパルス
コーチ木山隆之ファジアーノ岡山
GK東口順昭ガンバ大阪
GK中村航輔セレッソ大阪
GK権田修一ヴィッセル神戸
DF吉田豊清水エスパルス
DF藤井陽也名古屋グランパス
DF須貝英大京都サンガF.C.
DF福田心之助京都サンガF.C.
DF中谷進之介ガンバ大阪
DF酒井高徳ヴィッセル神戸
DF新井直人サンフレッチェ広島
DF荒木隼人サンフレッチェ広島
DF辻岡佑真アビスパ福岡
MFマテウス・ブエノ清水エスパルス
MF中山克広名古屋グランパス
MF香川真司セレッソ大阪
MF田中駿汰セレッソ大阪
MF井手口陽介ヴィッセル神戸
MF乾貴士ヴィッセル神戸
MF江坂任ファジアーノ岡山
MF中島洋太朗サンフレッチェ広島
MF見木友哉アビスパ福岡
MF長谷川元希V・ファーレン長崎
FW木村勇大名古屋グランパス
FW山岸祐也名古屋グランパス
FWラファエル・エリアス京都サンガF.C.

J2・J3 EAST-A ALL-STAR

J2・J3 EAST-A ALL-STARは、モンテディオ山形の横内昭展監督が指揮を執り、ベガルタ仙台の森山佳郎監督がコーチを務める。ベガルタ仙台を中心に、ブラウブリッツ秋田、モンテディオ山形、栃木SC、横浜FC、湘南ベルマーレなど東日本エリアのクラブから実力者が選出された。

土居聖真や矢野貴章、上福元直人といった経験豊富な選手に加え、小林心や石井久継、中島大嘉など将来を期待される若手も選出。ベガルタ仙台と湘南ベルマーレから多くの選手が名を連ねており、攻守にバランスの取れた陣容となっている。

J2・J3 EAST-A ALL-STARの出場予定選手は以下の通り。

ポジション選手名所属クラブ
監督横内昭展モンテディオ山形
コーチ森山佳郎ベガルタ仙台
GK林彰洋ベガルタ仙台
GK山田元気ブラウブリッツ秋田
GK上福元直人湘南ベルマーレ
DF五十嵐聖己ベガルタ仙台
DF井上詩音ベガルタ仙台
DF奥山政幸ベガルタ仙台
DF菅田真啓ベガルタ仙台
DF飯泉涼矢ブラウブリッツ秋田
DF岡本一真モンテディオ山形
DF川井歩モンテディオ山形
DF坂本稀吏也モンテディオ山形
DF柳育崇栃木SC
DF新保海鈴横浜FC
DF杉田隼横浜FC
DF細井響横浜FC
DF袴田裕太郎湘南ベルマーレ
MF岩渕弘人ベガルタ仙台
MF鎌田大夢ベガルタ仙台
MF相良竜之介ベガルタ仙台
MF武田英寿ベガルタ仙台
MF松井蓮之ベガルタ仙台
MF氣田亮真モンテディオ山形
MF土居聖真モンテディオ山形
MF中村亮太朗モンテディオ山形
MFアルトゥール・シルバ湘南ベルマーレ
MF石橋瀬凪湘南ベルマーレ
MF小野瀬康介湘南ベルマーレ
MF藤井智也湘南ベルマーレ
MF杉本蓮SC相模原
FW澤上竜二ヴァンラーレ八戸
FW小林心ベガルタ仙台
FW佐藤大樹ブラウブリッツ秋田
FWディサロ燦シルヴァーノモンテディオ山形
FW矢野貴章栃木SC
FW田中パウロ淳一栃木シティ
FW中島大嘉ザスパ群馬
FW石井久継湘南ベルマーレ
FW山田寛人湘南ベルマーレ

J2・J3 EAST-B ALL-STAR

J2・J3 EAST-B ALL-STARは、藤枝MYFCの槙野智章監督が指揮を執り、RB大宮アルディージャの宮沢悠生監督がコーチを務める。北海道から東海エリアまでのJ2・J3クラブを中心に構成され、ベテランから若手まで幅広い世代の選手が集結した。

元日本代表の川島永嗣や三浦知良をはじめ、佐藤凌我や泉柊椰、木吹翔太ら各クラブの主力選手が選出。経験豊富なレジェンドと将来を期待される若手が融合した、見どころの多いメンバー構成となっている。

J2・J3 EAST-B ALL-STARの出場予定選手は以下の通り。

ポジション選手名所属クラブ
監督槙野智章藤枝MYFC
コーチ宮沢悠生RB大宮アルディージャ
GK田川知樹北海道コンサドーレ札幌
GK佐々木雅士いわきFC
GK河田晃兵ヴァンフォーレ甲府
GK川島永嗣ジュビロ磐田
GKセランテスFC岐阜
DF家泉怜依北海道コンサドーレ札幌
DF土屋櫂大福島ユナイテッドFC
DF堂鼻起暉いわきFC
DF関口凱心RB大宮アルディージャ
DF西尾隆矢RB大宮アルディージャ
DF井上樹ヴァンフォーレ甲府
DF小田逸稀松本山雅FC
DF樋口大輝松本山雅FC
DF宮部大己松本山雅FC
DF川﨑一輝ジュビロ磐田
DF永野修都藤枝MYFC
MF木戸柊摩北海道コンサドーレ札幌
MF針谷岳晃福島ユナイテッドFC
MF木吹翔太いわきFC
MF山中惇希いわきFC
MF泉柊椰RB大宮アルディージャ
MF安田虎士朗ヴァンフォーレ甲府
MF深澤佑太松本山雅FC
MF村越凱光松本山雅FC
MF藤川虎太朗AC長野パルセイロ
MF上原力也ジュビロ磐田
MF川合徳孟ジュビロ磐田
MF角昂志郎ジュビロ磐田
MF浅倉廉藤枝MYFC
MF福田晃斗FC岐阜
FW三浦知良福島ユナイテッドFC
FW三平和司ヴァンフォーレ甲府
FW内藤大和ヴァンフォーレ甲府
FW加藤拓己松本山雅FC
FW佐藤凌我ジュビロ磐田
FW渡邉りょうジュビロ磐田
FW川本梨誉FC岐阜

J2・J3 WEST-A ALL-STAR

J2・J3 WEST-A ALL-STARは、アルビレックス新潟の船越優蔵監督がチームを率い、カターレ富山の安達亮監督がコーチを務める。アルビレックス新潟、カターレ富山、徳島ヴォルティス、FC今治、高知ユナイテッドSCなど、西日本エリアのクラブから実力者が集結した。

Jリーグで豊富な実績を持つ小野裕二やパトリック、岩尾憲をはじめ、若月大和や梶浦勇輝、上月翔聖ら成長著しい若手も選出。アルビレックス新潟とカターレ富山から多くの選手が名を連ねており、経験と勢いを兼ね備えたメンバー構成となっている。

J2・J3 WEST-A ALL-STARの出場予定選手は以下の通り。

ポジション選手名所属クラブ
監督船越優蔵アルビレックス新潟
コーチ安達亮カターレ富山
GK田代琉我アルビレックス新潟
GK今村勇介カマタマーレ讃岐
GK猪瀬康介高知ユナイテッドSC
DF佐藤海宏アルビレックス新潟
DF早川史哉アルビレックス新潟
DF舩木翔アルビレックス新潟
DF岡本將成カターレ富山
DF深澤壯太カターレ富山
DF田中恵太FC大阪
DF岡英輝カマタマーレ讃岐
DF山田奈央徳島ヴォルティス
DF梅木怜FC今治
MF奥村仁アルビレックス新潟
MF笠井佳祐アルビレックス新潟
MFシマブク・カズヨシアルビレックス新潟
MF藤原奏哉アルビレックス新潟
MF亀田歩夢カターレ富山
MF谷本駿介カターレ富山
MFチョン・ウヨンカターレ富山
MF布施谷翔カターレ富山
MF西谷優希ツエーゲン金沢
MF森田凜奈良クラブ
MF岩尾憲徳島ヴォルティス
MF児玉駿斗徳島ヴォルティス
MF日野翔太愛媛FC
MF梶浦勇輝FC今治
MF上月翔聖高知ユナイテッドSC
FW小野裕二アルビレックス新潟
FW若月大和アルビレックス新潟
FWキム・テウォンカターレ富山
FW坪井清志郎カターレ富山
FWパトリックツエーゲン金沢
FW田村翔太奈良クラブ
FW宮崎純真徳島ヴォルティス
FW新谷聖基高知ユナイテッドSC

J2・J3 WEST-B ALL-STAR

J2・J3 WEST-B ALL-STARは、鹿児島ユナイテッドFCの村主博正監督が指揮を執り、大分トリニータの四方田修平監督がコーチを務める。九州・中国・四国エリアを中心としたクラブから選抜されたメンバーで構成され、各クラブの主力選手が集結した。

矢島慎也や髙橋大悟、西澤健太といった実績豊富な選手に加え、塩浜遼や吉原楓人、河村慶人など将来を期待される若手も選出された。また、テゲバジャーロ宮崎からは最多となる複数選手が名を連ねており、地域色豊かなチーム編成となっている。

J2・J3 WEST-B ALL-STARの出場予定選手は以下の通り。

ポジション選手名所属クラブ
監督村主博正鹿児島ユナイテッドFC
コーチ四方田修平大分トリニータ
GK櫛引政敏レイラック滋賀FC
GK泉森涼太サガン鳥栖
GK茂木秀テゲバジャーロ宮崎
GK佐藤久弥FC琉球
DFヴァンイヤーデン・ショーンガイナーレ鳥取
DF長谷川光基ギラヴァンツ北九州
DF今津佑太サガン鳥栖
DF小川大空サガン鳥栖
DF岩下航ロアッソ熊本
DF吉田真那斗大分トリニータ
DF黒木謙吾テゲバジャーロ宮崎
DF下川陽太テゲバジャーロ宮崎
DF松本雄真テゲバジャーロ宮崎
DF青木義孝鹿児島ユナイテッドFC
DF杉井颯鹿児島ユナイテッドFC
MF矢島慎也ガイナーレ鳥取
MF輪笠祐士レノファ山口FC
MF髙橋大悟ギラヴァンツ北九州
MF西澤健太サガン鳥栖
MF藤井皓也ロアッソ熊本
MF榊原彗悟大分トリニータ
MF阿野真拓テゲバジャーロ宮崎
MF井上怜テゲバジャーロ宮崎
MF奥村晃司テゲバジャーロ宮崎
MF渡邉英祐テゲバジャーロ宮崎
MF嵯峨理久鹿児島ユナイテッドFC
MF吉尾虹樹鹿児島ユナイテッドFC
MF富所悠FC琉球
FW北條真汰レイラック滋賀FC
FW末永透瑛レノファ山口FC
FW古川大悟レノファ山口FC
FW吉原楓人ギラヴァンツ北九州
FW塩浜遼サガン鳥栖
FWキム・ヒョンウ大分トリニータ
FW土信田悠生テゲバジャーロ宮崎
FW河村慶人鹿児島ユナイテッドFC

「DAZN SOCCER」期間限定販売！最初の3カ月・月々980円キャンペーンは7/20までいますぐ登録

Jリーグオールスター2026の選出方法は？

『JリーグオールスターDAZNカップ2026』の出場選手および監督・コーチは、「ファン・サポーター投票」「地域リーグラウンドのベストイレブン」「Jリーグ推薦」の3段階によって選出された。

一次選考として実施されたファン・サポーター投票では、総得票数1200万票を超える投票が集まり、各クラブの人気選手やリーグを代表するスター選手が選出。さらに投票上位者だけでなく、全60クラブから最低1名は選出される仕組みが採用されており、Jリーグ全クラブの選手がオールスターの舞台に立つ可能性が確保された。

二次選考では、「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」の各地域グループで選出されたベストイレブンが対象となり、リーグ戦で高いパフォーマンスを見せた選手たちが選考に加わった。

さらに三次選考としてJリーグ推薦枠を設置。ファン投票結果や各地域の戦力バランス、ポジション構成などを考慮しながら追加選出が行われ、各チームの戦力が整えられた。

なお、選出後であっても日本代表や年代別日本代表への招集、負傷やコンディション不良などの事情により辞退・不参加となるケースもある。その場合はJリーグ推薦により代替選手やスタッフが追加選出される仕組みとなっている。

  • 一次選考：ファン・サポーター投票
  • 二次選考：地域リーグラウンドのベストイレブン
  • 三次選考：Jリーグ推薦
  • 全60クラブから最低1名を選出
  • 監督・コーチもファン投票および推薦で決定
  • 代表活動や負傷などの場合は追加選出を実施

「DAZN SOCCER」期間限定販売！最初の3カ月・月々980円キャンペーンは7/20までいますぐ登録

Jリーグオールスター2026のタイムスケジュールは？

『JリーグオールスターDAZNカップ2026』は、2026年6月13日(土)にMUFGスタジアム(国立競技場)で開催される。大会当日は6チームによる1DAYトーナメント形式で実施され、J1・J2・J3のスター選手たちが頂点を争う。

試合だけでなく、オープニングセレモニーや表彰式、決勝前のスペシャルライブなども予定されており、一日を通して楽しめるイベントとなっている。

当日の主なスケジュールは以下の通り。

  • 10:00 開門
  • 12:00～12:20 オープニングセレモニー
  • 13:00～13:30 1回戦①
  • 14:00～14:30 1回戦②
  • 15:05～15:25 5・6位決定戦
  • 15:35～16:00 明治安田Jリーグ百年構想リーグ表彰式
  • 16:15～16:45 準決勝①
  • 17:15～17:45 準決勝②
  • 18:25～18:45 3・4位決定戦
  • 19:15～19:35 決勝前セレモニー・Special Live
  • 19:35～20:05 決勝
  • 20:20～20:50 表彰式・アフターマッチセレモニー

※スケジュールは変更となる場合があります。

「DAZN SOCCER」期間限定販売！最初の3カ月・月々980円キャンペーンは7/20までいますぐ登録

Jリーグオールスター2026の視聴方法は？無料で見られる？

『JリーグオールスターDAZNカップ2026』は、スポーツ動画配信サービス『DAZN』で全試合をライブ配信する予定となっている。大会タイトルパートナーでもあるDAZNが配信を担当し、無料アカウント登録のみで視聴可能だ。

現時点では、地上波やBS、CSでの中継情報は発表されていない。また、TVerでのライブ配信予定もなく、大会をリアルタイムで楽しみたい場合はDAZNの利用が最有力となる。

さらに、試合映像だけでなくオープニングセレモニーやスペシャルライブ、表彰式など大会関連コンテンツも配信予定。見逃し配信にも対応する見込みのため、試合後の振り返り視聴も可能となる。

  • DAZN：全試合ライブ配信(無料視聴対応)
  • 地上波：中継予定なし
  • BS：放送予定なし
  • CS：放送予定なし
  • TVer：配信予定なし
  • 見逃し視聴：DAZNで対応予定

「DAZN SOCCER」期間限定販売！最初の3カ月・月々980円キャンペーンは7/20までいますぐ登録

2026年ワールドカップはDAZNで配信！

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN SOCCER topDAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

DAZNサッカー専用プランが期間限定で販売！最初の3カ月・月々980円キャンペーンは7/20まで今すぐ登録

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN world cup monthly sub campaignDAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

DAZN月額プランが期間限定で半額以下に！いつでも解約OK・7/20までの加入限定今すぐ登録

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【大会情報・日程】

【日本代表】

【視聴方法】

FIFAワールドカップはDAZNで全試合配信！サッカー専用プランが期間限定で視聴料割引今すぐ視聴