イタリア代表、運命のワールドカップ欧州予選プレーオフに挑む最新招集メンバー発表！キエーザがEURO2024以来の復帰

イタリア代表は20日、ワールドカップ欧州予選プレーオフに向けた最新招集メンバーを発表した。
ワールドカップ過去2大会の出場を逃しているイタリア代表。2026年大会の予選もノルウェー代表に連敗を喫したことでグループIの2位に終わり、本戦出場をかけたプレーオフに回ることになった。
そして運命のプレーオフに向け、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督は招集メンバーを発表。守護神がジャンルイジ・ドンナルンマやニコロ・バレッラ、リッカルド・カラフィオーリら主力に加え、フェデリコ・キエーザがEURO2024以来の招集となった。
イタリア代表は欧州予選プレーオフでパスAに入り、26日に北アイルランド代表と対戦。勝利した場合、本大会出場をかけてウェールズ代表とボスニア・ヘルツェゴビナ代表の勝者と31日に激突する。
■イタリア代表 最新招集メンバー
▼GK
エリーア・カプリーレ（カリアリ）
マルコ・カルネセッキ（アタランタ）
ジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ）
アレックス・メレト（ナポリ）
▼DF
アレッサンドロ・バストーニ（インテル）
アレッサンドロ・ボンジョルノ（ナポリ）
リッカルド・カラフィオーリ（アーセナル）
アンドレア・カンビアーゾ（ユヴェントス）
ディエーゴ・コッポラ（パリFC）
フェデリコ・ディマルコ（インテル）
フェデリコ・ガッティ（ユヴェントス）
ジャンルカ・マンチーニ（ローマ）
マルコ・パレストラ（カリアリ）
ジョルジオ・スカルビーニ（アタランタ）
レオナルド・スピナッツォーラ（ナポリ）
▼MF
ニコロ・バレッラ（インテル）
ブライアン・クリスタンテ（ローマ）
ダヴィデ・フラッテージ（インテル）
マヌエル・ロカテッリ（ユヴェントス）
ニッコロ・ピジッリ（ローマ）
サンドロ・トナーリ（ニューカッスル）
▼FW
フェデリコ・キエーザ（リヴァプール）
ピーオ・エスポージト（インテル）
モイーズ・キーン（フィオレンティーナ）
マッテオ・ポリターノ（ナポリ）
ジャコモ・ラスパドーリ（アタランタ）
マテオ・レテギ（アル・カーディーシャ）
ジャンルカ・スカマッカ（アタランタ）