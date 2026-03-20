Goal.com
ライブ
italy member(C)Getty Images
Ryo Mika

イタリア代表、運命のワールドカップ欧州予選プレーオフに挑む最新招集メンバー発表！キエーザがEURO2024以来の復帰

【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】イタリア代表は20日、ワールドカップ欧州予選プレーオフに向けた最新招集メンバーを発表した。

イタリア代表は20日、ワールドカップ欧州予選プレーオフに向けた最新招集メンバーを発表した。

ワールドカップ過去2大会の出場を逃しているイタリア代表。2026年大会の予選もノルウェー代表に連敗を喫したことでグループIの2位に終わり、本戦出場をかけたプレーオフに回ることになった。

そして運命のプレーオフに向け、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督は招集メンバーを発表。守護神がジャンルイジ・ドンナルンマやニコロ・バレッラ、リッカルド・カラフィオーリら主力に加え、フェデリコ・キエーザがEURO2024以来の招集となった。

イタリア代表は欧州予選プレーオフでパスAに入り、26日に北アイルランド代表と対戦。勝利した場合、本大会出場をかけてウェールズ代表とボスニア・ヘルツェゴビナ代表の勝者と31日に激突する。

■イタリア代表　最新招集メンバー

ワールドカップ 欧州予選
イタリア crest
イタリア
ITA
北アイルランド crest
北アイルランド
NIR

▼GK

エリーア・カプリーレ（カリアリ）

マルコ・カルネセッキ（アタランタ）

ジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ）

アレックス・メレト（ナポリ）

▼DF

アレッサンドロ・バストーニ（インテル）

アレッサンドロ・ボンジョルノ（ナポリ）

リッカルド・カラフィオーリ（アーセナル）

アンドレア・カンビアーゾ（ユヴェントス）

ディエーゴ・コッポラ（パリFC）

フェデリコ・ディマルコ（インテル）

フェデリコ・ガッティ（ユヴェントス）

ジャンルカ・マンチーニ（ローマ）

マルコ・パレストラ（カリアリ）

ジョルジオ・スカルビーニ（アタランタ）

レオナルド・スピナッツォーラ（ナポリ）

▼MF

ニコロ・バレッラ（インテル）

ブライアン・クリスタンテ（ローマ）

ダヴィデ・フラッテージ（インテル）

マヌエル・ロカテッリ（ユヴェントス）

ニッコロ・ピジッリ（ローマ）

サンドロ・トナーリ（ニューカッスル）

▼FW

フェデリコ・キエーザ（リヴァプール）

ピーオ・エスポージト（インテル）

モイーズ・キーン（フィオレンティーナ）

マッテオ・ポリターノ（ナポリ）

ジャコモ・ラスパドーリ（アタランタ）

マテオ・レテギ（アル・カーディーシャ）

ジャンルカ・スカマッカ（アタランタ）

広告