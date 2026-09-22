「イタリアをあるべき姿に戻したい。ファンの怒りは理解できる」4大会ぶりのW杯へ…復帰のマンチーニが燃える

イタリア代表指揮官に復帰したロベルト・マンチーニ監督は、今後の目標について語っている。





3大会連続でワールドカップ出場を逃したイタリア代表。今夏には大きな組織変更が行われ、アンドレア・ピルロ氏の招聘失敗とパオロ・マルディーニTD（テクニカルダイレクター）の辞任など紆余曲折を経て、最終的に2018年～2023年まで指揮を執ったマンチーニ監督の復帰が決定している。





EURO2020優勝に導いた指揮官は、21日の会見で「どれくらいの時間がかかるかは分からないが、今いる選手たちを理解し、彼らが将来何をもたらしてくれるかを見極めるために迅速に動かなければならない。重要な試合、それも公式戦がすぐに控えており、ミスは許されない状況だ。勝利を収め、ランキングを上げていく必要がある」とコメント。意気込みを語った。





「できるだけ早く勝利を掴むためにここに来た。試合を支配し、良いプレーをし、常に全力を尽くすチームを作り上げたい。常に勝てるわけではないが、我々は勝利を目指して戦う。チーム全体が前向きな姿勢でいるよ」





「もしファンが裏切られたと感じて怒りを覚えたとしても、それは理解できることだ。彼らの心を取り戻すには、我々が正しい仕事をし、代表チームを本来あるべき姿に戻す必要がある。そうすれば落ち着いてくるだろう」





また、招集メンバーについても言及。9人が初招集となっているが、「もしベテランの選手を招集していたら、批判を浴びていただろう……。若手を招集したのは、将来に向けて強いチームを作るために彼らのことを直接知っておくのが正しい判断だと考えたからだ。今後4年間、誰がチームに残れるのかを早急に見極める必要がある。ピッチ上で彼らのプレーを自分の目で確かめたかった。だから通常よりも多くの選手を招集したんだ」と説明している。





新生イタリア代表の初戦は25日、UEFAネーションズリーグでベルギー代表と対戦する。