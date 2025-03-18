日本時間2025年3月21日(金)に行われる2024-25シーズンのUEFAネーションズリーグ グループAの準々決勝1stレグで、イタリア代表とドイツ代表が対戦する。
本記事では、イタリア代表vsドイツ代表の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
イタリアvsドイツ｜試合日程・キックオフ時間
イタリア代表vsドイツ代表は、日本時間3月21日(金)にイタリアのミランにある、サン・シーロで開催される。
- 大会：UEFAネーションズリーグ グループA準々決勝1stレグ
- 日時：2025年3月21日(金) 4:45キックオフ／日本時間
- 対戦：イタリア代表 vs ドイツ代表
- 会場：サン・シーロ
イタリアvsドイツ｜放送・配信予定
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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
イタリアvsドイツのおすすめ視聴方法
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