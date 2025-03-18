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イタリアvsドイツを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
GOAL

【3月21日】イタリアvsドイツのテレビ放送・ネット配信予定｜UEFAネーションズリーグ グループA準々決勝 1stレグ

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【UNL放送予定】3月21日に開催されるUEFAネーションズリーグ、グループA準々決勝1stレグのイタリア代表対ドイツ代表のテレビ放送・ネット配信予定まとめ。

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日本時間2025年3月21日(金)に行われる2024-25シーズンのUEFAネーションズリーグ グループAの準々決勝1stレグで、イタリア代表とドイツ代表が対戦する。

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本記事では、イタリア代表vsドイツ代表の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

イタリアvsドイツ｜試合日程・キックオフ時間

イタリア代表vsドイツ代表は、日本時間3月21日(金)にイタリアのミランにある、サン・シーロで開催される。

  • 大会：UEFAネーションズリーグ グループA準々決勝1stレグ
  • 日時：2025年3月21日(金) 4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：イタリア代表 vs ドイツ代表
  • 会場：サン・シーロ
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イタリアvsドイツ｜放送・配信予定

UEFAネーションズリーグのイタリア代表vsドイツ代表は『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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イタリアvsドイツのおすすめ視聴方法

2024-25シーズンのUEFAネーションズリーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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イタリアvsドイツ チーム情報

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

ITA
-直近成績

ゴールを許す
10/7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

GER
-直近成績

ゴールを許す
13/4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

ITA

直近の 5 試合

GER

0

勝利

2

引分け

3

勝利

4

得点

10
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

順位表