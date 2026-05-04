インテル21回目のセリエA制覇！サネッティ副会長も歓喜…「さあ、盛大に祝杯を挙げよう」

インテルのハビエル・サネッティ副会長は、21回目のセリエA制覇に喜びを爆発させている。

今季から指揮を執るクリスティアン・キヴ監督の下、セリエAで首位を快走していたインテル。そして3日に行われた第35節では、パルマ相手に2-0で勝利を収めた。この結果、本拠地ジュゼッペ・メアッツァで21回目のスクデット獲得を達成している。





ホームでサポーターとリーグ制覇の歓喜を分かち合ったインテルだが、試合後に『Inter TV』でサネッティ副会長も喜びを爆発させている。現役時代、キヴ監督と共に歴史的な三冠を達成したクラブのレジェンドは、以下のように語った。

「感動的な夜だね。クリスティアンという素晴らしい監督に率いられ、最初からチームのために尽くしてくれた選手たちと共に、我々らしい勤勉な文化を基盤として、非常に重要な優勝を達成することができた。ファンのみんなとこの喜びを分かち合えるのは嬉しい。ホームで、すべてのサポーターの前で祝うことができたのは、素晴らしい機会だった」

「祝賀ムードの中、クラブカラーとフラッグがはためくのを見るのは、いつだって感動的だ。これは我々の実力で勝ち取ったタイトル。クラブ、選手、ファンが、困難な時にも団結し続けたからだよ。さあ、盛大に祝杯を挙げよう」

また、今季キャプテンを務めるアルゼンチンの同胞、FWラウタロ・マルティネスについて「彼がキャプテンマークを巻く姿を見るのは、私にとって特別だ。同胞であり、このレベルに到達できることはわかっていた。彼は模範を示し、強い帰属意識をチームに植え付けた。ピッチ内外で素晴らしい男だよ」と称えている。