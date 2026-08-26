







2026-27シーズンのMLSを戦うインテル・マイアミには、リオネル・メッシが所属、今シーズンはブラジル代表カゼミーロも加入した。

本記事では、インテル・マイアミの2026-27シーズン最新試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

インテル・マイアミの最新試合日程・放送/配信予定

※対戦カード・試合日程は変更となる場合があります。最新情報は大会およびApple TV公式サイトよりご確認ください。





インテル・マイアミ戦はどこで見られる？

Getty Images

2026シーズンのMLS(メジャーリーグ・サッカー)は、日本国内ではApple TVで全試合がライブ配信される。古橋亨梧やリオネル・メッシが出場する試合も、同サービスから視聴可能だ。

Apple TVではライブ配信だけでなく見逃し配信にも対応しているため、日本時間の深夜や早朝に開催される試合をリアルタイムで観戦できない場合でも、後から試合をチェックできる。

また、日本国内ではApple TV以外のプラットフォームによるMLS2026の中継は予定されていない。そのため、古橋やメッシの所属クラブを含め、MLSの試合を継続して視聴したい場合はApple TVを利用することになる。

なお、Apple TVには7日間の無料体験期間が用意されており、無料体験中でもMLS2026を視聴できる。初めて利用する場合は、無料期間を活用して試合を楽しむ方法もある。

【MLS独占配信】インテル・マイアミ戦のおすすめ視聴方法

前述の通り、Apple TVには7日間の無料体験期間がある。無料体験期間終了後は月額1,200円(税込)で自動更新となるが、無料期間終了の24時間前までに解約手続きを行えば料金は発生しない。

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※7日間の無料体験期間終了後は月額1,200円(税込)で自動更新。期間終了の24時間前までに解約で料金は発生しない。