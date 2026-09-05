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プレミアリーグ
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The MKM Stadium
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ハルvsアストン・ヴィラはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma

協力：

【9月6日】ハル・シティvsアストン・ヴィラのテレビ放送/ネット配信予定｜守田英正・鈴木彩艶新加入！プレミアリーグ第3節

プレミアリーグ
ハル・シティ 対 アストン・ヴィラ
ハル・シティ
アストン・ヴィラ
守田英正
鈴木彩艶

【守田英正・鈴木彩艶新加入】2026-27プレミアリーグ第3節、ハル・シティ対アストン・ヴィラのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第3節が日本時間9月6日(日)に開催。守田英正が新加入したハル・シティと、鈴木彩艶が新加入したアストン・ヴィラが対戦する。

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本記事では、ハル・シティvsアストン・ヴィラの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ハル・シティ対アストン・ヴィラの試合日程・キックオフ時間

ハル・シティvsアストン・ヴィラは、日本時間2026年9月6日(日)にハルのホーム、MKMスタジアムで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第3節
  • 日時：2026年9月6日(日) 1:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：ハル・シティ vs アストン・ヴィラ
  • 会場：MKMスタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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ハル・シティ対アストン・ヴィラのテレビ放送・ネット配信予定



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ハル・シティ対アストン・ヴィラのU-NEXT視聴方法

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

ハル・シティ対アストン・ヴィラの予想スタメンは？

ハル・シティ vs アストン・ヴィラ 予想スタメン

3-4-3
ハル・シティ crest
ハル・シティ
HUL
フォーメーション
アストン・ヴィラ crest
アストン・ヴィラ
AVL
4-2-3-1
19コンスタンティノス・ツォラキス32N. Mendy15ジョン・イーガン6セミ・アジャイ29リュカ・グルナ＝ドゥアト2ルィー・コイル3R. Giles27リーガン・スレイター10M. Belloumi9オリヴァー・マクバーニー21エリオット・ストラウド1鈴木彩艶3ヴィクトル・リンデロフ22イアン・マートセン2マティ・キャッシュ14パウ・トーレス53G. Hemmings8ブバカル・カマラ10エミリアーノ・ブエンディア7ジョン・マッギン6ロス・バークリー11ニコラス・ジャクソン
アストン・ヴィラ crest
アストン・ヴィラ
AVL
3-4-3
ハル・シティ

先発メンバー

アストン・ヴィラ

マネージャー

  • S. Jakirovic
  • ウナイ・エメリ

成績

HUL

HUL - 直近成績

SGE
2-0
NCE
0-0
MUN
2-0
STK
1-1
COV
0-1
得点（失点）
4/3
2.5ゴール以上の試合
0/5
両チームとも得点を挙げた
1/5
AVL

AVL - 直近成績

FCB
2-1
PSG
2-1
BMG
2-1
BHA
4-0
ARS
0-1
得点（失点）
3/11
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

ハル・シティドローアストン・ヴィラ
1
3
1
EFL チャンピオンシップ
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
2
ハル・シティ badge
ハル・シティ
HUL
2
終了
EFL チャンピオンシップ
ハル・シティ badge
ハル・シティ
HUL
1
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
3
終了
EFL チャンピオンシップ
ハル・シティ badge
ハル・シティ
HUL
0
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
0
終了
EFL チャンピオンシップ
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
1
ハル・シティ badge
ハル・シティ
HUL
1
終了
プレミアリーグ
ハル・シティ badge
ハル・シティ
HUL
2
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
0
終了
6得点6
2.5 得点以上の試合2/5
両チームとも得点を挙げた3/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
220062+46
2
アーセナルアーセナルARS
220040+46
3
ハル・シティハル・シティHUL
220030+36
4
チェルシーチェルシーCHE
220075+26
5
リヴァプールリヴァプールLIV
312064+25
6
ブレントフォードブレントフォードBRE
211041+34
7
ニューカッスルニューカッスルNEW
211042+24
8
エヴァートンエヴァートンEVE
211031+24
9
リーズリーズLEE
211021+14
10
ブライトンブライトンBHA
210174+33
11
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
210154+13
12
サンダーランドサンダーランドSUN
21012203
13
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
310248-43
14
ボーンマスボーンマスBOU
201123-11
15
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
201123-11
16
フラムフラムFUL
200224-20
17
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
200204-40
18
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
200216-50
19
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
200205-50
20
トッテナムトッテナムTOT
200205-50
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格

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