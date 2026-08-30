「プレミア史上最悪のチームにしては悪くないだろ？」開幕連勝達成！守田英正デビューの昇格組ハル、エースが自信

ハル・シティFWオリヴァー・マクバーニーは、プレミアリーグ開幕連勝に自信をみなぎらせている。





昨季チャンピオンシップ（イングランド2部相当）6位からプレーオフ経由で、9年ぶりにプレミアリーグ復帰を果たしたハル・シティ。すると迎えた開幕戦では、ホームで強豪マンチェスター・ユナイテッドを2-0で撃破した。さらに29日の第2節では、同じく昇格組のコヴェントリーを1-0で下し、開幕連勝を達成している。





昇格組による開幕2連勝はプレミアリーグで9年ぶりの出来事に。2試合3ゴール無失点と見事な戦いを見せているハル・シティだが、エースとして牽引するマクバーニーは試合後、『BBC』で周りの評価に対する皮肉を交えつつ、満足感を語った。





「『プレミアリーグ史上最悪のチーム』なんて言われているけど、スタートとしては悪くないだろう？ 誰かに証明しなきゃいけないだなんて思っていない。プレミアリーグの舞台は誰かにもらったわけじゃないんだ。僕ら全員が自力で勝ち取ったからね」





「実力でここにいるんだし、ここにいる資格もある。誰かに証明する必要はない。最高のスタートだよ」





今季加入した守田英正も先発でプレミアリーグデビューを飾ったこの試合、アウェイスタンドに陣取るタイガーズサポーターからは「リーグ優勝するぞ」とのチャントも聞こえている。『BBC』によると、開幕2連勝を飾りながら降格したチームは歴史上3チームのみ。その1つが2016-17シーズンのハル・シティではあるが、今季のプレミアリーグで旋風を巻き起こすことができるのだろうか。