あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
McBurnie(C)Getty Images
Ryo Mika

「プレミア史上最悪のチームにしては悪くないだろ？」開幕連勝達成！守田英正デビューの昇格組ハル、エースが自信

コヴェントリー・シティ 対 ハル・シティ
コヴェントリー・シティ
ハル・シティ
プレミアリーグ
オリヴァー・マクバーニー
守田英正

【欧州・海外サッカー ニュース】今季9年ぶりにプレミアリーグへ帰ってきたハル・シティは、開幕からマンチェスター・ユナイテッドとコヴェントリーを下している。

ハル・シティFWオリヴァー・マクバーニーは、プレミアリーグ開幕連勝に自信をみなぎらせている。


昨季チャンピオンシップ（イングランド2部相当）6位からプレーオフ経由で、9年ぶりにプレミアリーグ復帰を果たしたハル・シティ。すると迎えた開幕戦では、ホームで強豪マンチェスター・ユナイテッドを2-0で撃破した。さらに29日の第2節では、同じく昇格組のコヴェントリーを1-0で下し、開幕連勝を達成している。


昇格組による開幕2連勝はプレミアリーグで9年ぶりの出来事に。2試合3ゴール無失点と見事な戦いを見せているハル・シティだが、エースとして牽引するマクバーニーは試合後、『BBC』で周りの評価に対する皮肉を交えつつ、満足感を語った。


「『プレミアリーグ史上最悪のチーム』なんて言われているけど、スタートとしては悪くないだろう？ 誰かに証明しなきゃいけないだなんて思っていない。プレミアリーグの舞台は誰かにもらったわけじゃないんだ。僕ら全員が自力で勝ち取ったからね」


「実力でここにいるんだし、ここにいる資格もある。誰かに証明する必要はない。最高のスタートだよ」


今季加入した守田英正も先発でプレミアリーグデビューを飾ったこの試合、アウェイスタンドに陣取るタイガーズサポーターからは「リーグ優勝するぞ」とのチャントも聞こえている。『BBC』によると、開幕2連勝を飾りながら降格したチームは歴史上3チームのみ。その1つが2016-17シーズンのハル・シティではあるが、今季のプレミアリーグで旋風を巻き起こすことができるのだろうか。

広告

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー