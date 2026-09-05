ハルvsアストン・ヴィラはいつ？何時から？テレビ放送・試合日程

2026-27シーズンのプレミアリーグ第3節で、ハル・シティとアストン・ヴィラが対戦する。日本人選手が所属する両チーム同士の対戦となる。

本記事では、ハルvsアストン・ヴィラの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

ハル vs アストン・ヴィラはいつ？何時から？

2026-27シーズンのプレミアリーグ第3節ハル・シティvsアストン・ヴィラは、2026年9月5日(土)にハルの本拠地MKMスタジアムで開催される。

キックオフは現地時間5日17:30、日本時間では6日1:30を予定。守田英正と鈴木彩艶による日本人対決は実現する可能性もあり、ビッグマッチは日本でも注目を集めそうだ。。

項目 内容 対戦カード ハルvs アストン・ヴィラ 大会 プレミアリーグ第3節 日程 2026年9月6日(日) 日本時間 1:30キックオフ 現地時間 5日17:30キックオフ 会場 MKMスタジアム 日本人所属選手 守田英正(ハル・シティ)、鈴木彩艶(アストン・ヴィラ)

ハルvsアストン・ヴィラの中継予定は？

2026-27シーズンのプレミアリーグ第3節、ハルvsアストン・ヴィラは、動画配信サービス『U-NEXT』の「U-NEXTサッカーパック」で独占ライブ配信される。

試合は日本時間2026年9月6日(日)1:30にキックオフ予定。U-NEXTサッカーパックではライブ中継に加え、試合終了後の見逃し配信やハイライトも視聴できる。

なお、DAZN、ABEMA、SPOTV NOWなど、その他の主要動画配信サービスではライブ配信されない。また、地上波・BSでの生中継も予定されていない。

放送・配信サービス 中継予定 日時 U-NEXT「サッカーパック」 ○ 独占ライブ配信 2026/9/6(日) 1:30～ DAZN × － ABEMA × － SPOTV NOW × － 地上波 × －

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。