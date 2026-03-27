2026年のプロ野球も、様々なプラットフォームで中継される。

本記事では、プロ野球2026の無料放送の有無やおすすめ視聴方法を紹介する。

プロ野球2026を無料で見る方法はある？地上波は？

2026年のプロ野球も、昨季同様に試合および球団によって視聴方法が異なる。主に地上波テレビ放送されるものが無料視聴可能な試合となり、それらは各ローカル局を中心に行われる。試合によって地上波ローカル局・全国ネットによる無料中継の有無は異なり、放送局も固定されていない。

試合ごとの放送予定は下記リンクの各リーグの中継スケジュール記事から確認してほしい。

また、ネット配信でも一部の試合は無料中継される。広島東洋カープを除く11球団主催の公式戦を中継する『DAZN』では、「FRIDAY BASEBALL LIVE」として毎週金曜日に配信されるプロ野球公式戦の中から1試合を無料配信。その他、『ニコニコプロ野球チャンネル』でも横浜DeNAベイスターズ主催試合(※混雑時はプレミアム会員優先)が無料中継される。

プロ野球2026のテレビ放送・ネット配信局

『U-NEXT』には31日間無料トライアルがあり、期間中も見放題作品(プロ野球中継を含む)を視聴することができる。また、Amazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』も5日間の無料体験期間が設けられており、期間中も配信試合が視聴可能だ。

2026年のプロ野球を中継する主なテレビ放送、ネット配信局は以下の通り。

※この他にも地上波ローカル・全国ネットで一部試合を中継。

※記載のテレビ放送・ネット配信局が各球団の全試合を配信するわけではございません。最新の中継対象試合は各プラットフォーム公式サイトをご確認ください。

※試合によってテレビ放送・ネット配信局は異なります。

プロ野球2026のおすすめ視聴方法

「DAZN BASEBALL」期間限定で初月無料キャンペーン実施中！

DAZN

DAZN野球専用パック「DAZN BASEBALL」は2026シーズンのプロ野球開幕を記念して、初月無料キャンペーンを2026年4月19日(日)まで実施している。

公式戦だけではなく、一部の春季キャンプやオープン戦の配信も行っており、シーズンを通してプロ野球視聴を検討されている方にはおすすめだ。

【DMM×DAZNホーダイ】月額最安値！今なら先着40,000名にPayPayポイントをプレゼント！

DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は5月8日(金)18時までだが、先着での配布のためなくなり次第終了となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【先着40,000名限定】PayPayポイント1,390ptプレゼント！DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

広島主催試合はJ SPORTSで視聴可能！Amazonなら無料体験あり

広島東洋カープの主催試合は、Amazon Prime Videoチャンネルの『J SPORTSオンデマンド』で5日間の無料トライアルを利用して視聴することができる。

■Amazon J SPORTSの無料トライアル登録方法

Amazonの『J SPORTS』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。(無料トライアル終了後は月額2,840円)

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

▶【5日間無料体験】J SPORTSオンデマンドで広島戦を視聴！

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

※本ページの情報は2026年3月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。