UEFAヨーロッパリーグ決勝2026の視聴方法は？WOWOW以外でも見れる？視聴方法まとめ

今季の決勝カードは、クラブ史上初の欧州制覇を狙うSCフライブルクとアストン・ヴィラ。日本代表・鈴木唯人が所属するフライブルクの快進撃にも注目が集まっている。

本記事では、ヨーロッパリーグ決勝2026の視聴方法を紹介する。

ヨーロッパリーグ決勝の視聴方法は？ WOWOW以外で見るには？

UEFAヨーロッパリーグ2025-26決勝は、日本国内ではWOWOWが独占生中継・ライブ配信を行う。

今季のEL決勝は、SCフライブルクとアストン・ヴィラが対戦。日本時間2026年5月21日(木)午前4:00キックオフ予定となっている。

ヨーロッパリーグ決勝の視聴方法は？

前述のとおり、2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ決勝は、「WOWOWオンデマンド」でライブ配信および見逃し配信が行われる。

また、テレビでは「WOWOWライブ」「WOWOWプライム」にて生中継予定。スマホ・PC・タブレット・テレビなど幅広いデバイスから視聴可能だ。

配信開始は日本時間2026年5月21日(木)3:45〜、キックオフは4:00予定となっている。

WOWOW以外で見るには？

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ決勝を日本国内で公式視聴できるのはWOWOWのみとなる。

DAZN、ABEMA、SPOTV NOW、Amazon Prime Videoなど他配信サービスでのライブ配信予定は現時点で発表されていない。また、地上波・無料BS放送も予定されていない状況だ。

そのため、日本国内でEL決勝をリアルタイム視聴したい場合は、WOWOWへの加入が必要となる。

項目 内容 大会 UEFAヨーロッパリーグ2025-26 決勝 対戦カード SCフライブルク vs アストン・ヴィラ 試合日程 2026年5月21日(木) 配信開始時間 3:45〜 キックオフ 4:00〜 ネット配信 WOWOWオンデマンド テレビ放送 WOWOWライブ／WOWOWプライム WOWOW以外の配信 なし(DAZN・ABEMA・地上波配信なし) 月額料金 2,530円(税込)

ヨーロッパリーグ決勝の日程は？

UEFAヨーロッパリーグ2025-26決勝は、日本時間2026年5月21日(木)に開催される。キックオフ時間は午前4:00予定となっており、舞台はトルコ・イスタンブールのベシクタシュ・パークだ。

対戦カードは、クラブ史上初の欧州カップ戦決勝進出を果たしたSCフライブルクと、ウナイ・エメリ監督率いるアストン・ヴィラ。両クラブともEL初制覇を目指す注目のカードとなる。

フライブルクには日本代表MF鈴木唯人が所属しているが、右鎖骨骨折により準決勝を欠場。決勝で復帰できるかにも注目が集まっている。一方のアストン・ヴィラは、EL優勝経験を持つエメリ監督のもと、プレミアリーグ勢として欧州タイトル獲得を狙う。

項目 内容 大会 UEFAヨーロッパリーグ2025-26 決勝 試合日程 2026年5月21日(木) キックオフ時間 4:00〜(日本時間) 現地時間 2026年5月20日(水)22:00 対戦カード SCフライブルク vs アストン・ヴィラ 開催地 ベシクタシュ・パーク(トルコ・イスタンブール)

ヨーロッパリーグ決勝2026の視聴方法

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信。

『WOWOW』では、通常の「月額プラン」でCL・ELの生中継およびライブ配信を行っている。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

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