プロ野球春季キャンプ2025のテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法

2025年プロ野球各球団の春季キャンプ放送予定、視聴方法を紹介する。

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3月28日(金)のプロ野球公式戦開幕に向け、2月1日(土)に各球団が春季キャンプイン。

本記事では、2025年プロ野球春季キャンプの放送予定、視聴方法を紹介している。

プロ野球春季キャンプ2025｜日程

2月1日(土)に各球団キャンプイン。球団ごとにキャンプ地および日程を紹介する。

セントラル・リーグ

読売ジャイアンツ

1軍：宮崎県宮崎市・ひなたサンマリンスタジアム宮崎（2月1日～13日）／沖縄県那覇市・沖縄セルラースタジアム那覇（2月15日～25日）

2軍：宮崎県宮崎市・ひなたひむかスタジアム（2月1日～25日）

3軍：宮崎県都城市・高城運動公園野球場（2月1日～27日）

阪神タイガース

未発表（昨季は1軍が沖縄県宜野座村、2軍が沖縄県うるま市）

横浜DeNAベイスターズ

A班：沖縄県宜野湾市・ユニオンですからスタジアム宜野湾（2月1日〜24日）

B班：鹿児島県奄美市：名瀬運動公園奄美川商球場（2月1日〜24日）

広島東洋カープ

1軍：宮崎県日南市・天福球場（2月1日～11日）／沖縄県那覇市・コザしんきんスタジアム（2月15日～26日）

2軍：山口県岩国市・由宇練習場（2月1日～6日）／宮崎県日南市・東光寺球場（2月8日～25日）

東京ヤクルトスワローズ

1軍：沖縄県浦添市・ANA BALL PARK 浦添（2月1日～26日）

2軍：宮崎県西都市・西都原運動公園野球場（2月1日～22日）

中日ドラゴンズ

1軍：沖縄県北谷町・Agreスタジアム北谷（2月1日～25日）

2軍：沖縄県読谷村・オキハム読谷平和の森球場（2月1日～25日）

パシフィック・リーグ

福岡ソフトバンクホークス

宮崎県宮崎市・生目の杜運動公園（2月1日～3月2日）

福岡県筑後市・タマホームスタジアム筑後（2月1日～3月2日）

北海道日本ハムファイターズ

1軍：沖縄県名護市・タピックスタジアム名護（2月1日～26日）

2軍：沖縄県国頭郡・かいぎんスタジアム国頭（2月1日～25日）

千葉ロッテマリーンズ

沖縄県石垣市・石垣市中央運動公園野球場（2月1日〜16日）／沖縄県糸満市・糸満市西崎総合運動公園（2月18日〜24日）

宮崎県都城市：都城市営野球場（2月1日〜24日）

東北楽天ゴールデンイーグルス

1軍：沖縄県金武町・金武町ベースボールスタジアム（2月1日～）

2軍：沖縄県久米島町・久米島野球場（2月1日～）／宮崎県日向市・お倉ヶ浜総合公園野球場（未定）

オリックス・バファローズ

A組：宮崎県宮崎市・清武総合運動公園（SOKKENスタジアム）（2月1日～24日）

B組：宮崎県宮崎市・清武総合運動公園（清武第2野球場）（2月1日～3月2日）

埼玉西武ライオンズ

1軍：宮崎県日南市・南郷中央公園（2月1日～24日）

2軍3軍：高知県高知市・高知県立春野総合運動公園（2月1日～25日）

プロ野球春季キャンプ2025｜放送予定

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