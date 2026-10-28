Netflixダウンタイムは何時から配信？

Netflixシリーズ『ダウンタイム』は、2026年9月17日(木)から世界独占配信されている。

本記事では、Netflix『ダウンタイム』が何時から配信されるのかを紹介する。

Netflix『ダウンタイム』のあらすじ

Netflixオリジナルドラマ『ダウンタイム』は、美容医療の世界を舞台に、異なる信念を持つ2人の医師が「人を救うとは何か」と向き合っていく物語だ。

主人公の沼田文は、「医療で命を救う」ことを信条とする救急・形成外科医。高い手術技術を持つ一方、搬送されてきたモデル患者への緊急手術をきっかけにネット上で批判を浴び、大学病院を離れることになる。

沼田文が大学病院を去ることに

文は、搬送されてきたモデル患者の命を救うため、シリコンバッグを抜去する緊急手術を行う。

しかし、患者は手術によって「美を奪われた」と感じ、その後命を絶ってしまう。この出来事をきっかけに文はネット上で激しい批判にさらされ、大学病院を去ることになった。

さらに、継父が抱える多額の借金返済にも追われ、仕事と信用の両方を失った文は苦しい状況に追い込まれていく。

カリスマ美容外科医・遠山凜と出会う

そんな文に声をかけたのが、美容医療業界最大手「遠山美容外科クリニック」の院長・遠山凜だった。

凜は「美で人を救う」という考えを掲げるカリスマ美容外科医。一方の文は、美容整形に否定的な考えを持っており、2人の医療に対する価値観は大きく異なっている。

それでも文は、借金を肩代わりしてもらうという条件に加え、美容整形業界の闇を探るという目的から、遠山美容外科クリニックで働くことを決意する。

Netflix『ダウンタイム』は何時から配信？

Netflixオリジナルドラマ『ダウンタイム』は、2026年9月17日(木)に全8話が一挙配信された。

配信開始時間は、Netflixオリジナル作品の共通ルールに基づき、日本時間16:00からとなっている。

項目 内容 作品名 ダウンタイム 配信日 2026年9月17日(木) 配信開始時間 16:00 話数 全8話 配信形式 全話一挙配信 配信サービス Netflix

Netflixオリジナル作品は、米国太平洋時間の午前0:00を基準に配信開始となるため、日本では16:00が目安となる。

『ダウンタイム』も同様に、9月17日16:00から全8話が一斉に配信された。

Netflix『ダウンタイム』は全何話？毎週配信？

『ダウンタイム』は全8話構成となっている。

毎週1話ずつ追加される形式ではなく、2026年9月17日(木)に全8話がまとめて配信された。

そのため、Netflixに加入していれば、第1話から最終話まで好きなタイミングで続けて視聴できる。

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