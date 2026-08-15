2026-27シーズンのラ・リーガが、2026年8月15日(土)～2027年5月31日(日)に行われる。
本記事では、ラ・リーガ2026-27のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
ラ・リーガ2026-27のテレビ放送・ネット配信予定は？
2026-27シーズンのラ・リーガは、ネット『U-NEXT』と『DMM×DAZNホーダイ』が全試合ライブ＆見逃し配信を行う。その他の地上波テレビ放送およびBS・CS衛星放送やネット配信は予定されていない。なお、『ABEMA』では「ABEMA de DAZN」経由での視聴も可能だ。
料金は、ラ・リーガが視聴できるプランとしては『U-NEXT』が最安値。『U-NEXT』には映画やドラマ、アニメなどが見られる「月額プラン」もあるが、ラ・リーガはサッカー特化型プラン「サッカーパック」でのみ視聴可能となるため、注意が必要だ。
一方の『DAZN』は「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになった「DMM×DAZNホーダイ」がお得。「U-NEXTサッカーパック」もラ・リーガ以外にプレミアリーグやエールディビジなどが見られるが、「DMM×DAZNホーダイ」も「DMMプレミアム」の各種コンテンツや「DAZN Standard」のブンデスリーガやセリエA、明治安田Jリーグ、プロ野球などのコンテンツが楽しめる点が魅力だ。
|サービス
|配信内容
|月額料金
|特徴
|U-NEXT
サッカーパック
|ラ・リーガ1部 全380試合ライブ配信予定
|月額2,600円(税込)
※Webサイト申し込みの場合
|プレミアリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパ・デ・エスパーニャも視聴可能。U-NEXT月額プランのポイント充当も可能
|DMM×DAZNホーダイ
|DAZN配信コンテンツを視聴可能
|月額3,480円(税込)
|DAZNとDMMプレミアムがセットになったプラン。DAZN単体より料金を抑えたい場合に選択肢となる
|DAZN
|ラ・リーガ1部、ラ・リーガ2部を配信予定
|月額4,200円(税込)
※DAZN Standard月間プラン
|Jリーグ、セリエA、ブンデスリーガ、野球、F1など他競技もまとめて視聴可能
ラ・リーガ2026-27の注目ポイントは？
ラ・リーガ2026-27でも、FWラミン・ヤマルら北中米ワールドカップ2026を制したスペイン代表のメンバーが多くいるバルセロナと、フランス代表FWキリアン・エンバペをはじめ、イングランド代表MFジュード・ベリンガムやブラジル代表FWヴィニシウスらを擁するレアル・マドリーのライバル関係に注目。特にレアル・マドリーは2023-24シーズン以来の優勝を目指してジョゼ・モウリーニョ監督を招へいしており、例年以上にし烈な争いとなることが期待される。
また、2026年夏には日本代表MF佐藤龍之介が名門バレンシアに加入。引き続きレアル・ソシエダでプレーするMF久保建英も含め、日本代表ファンにとっても注目のシーズンとなる。
ラ・リーガ2026-27のおすすめ加入方法
【U-NEXT】ラ・リーガ、プレミアリーグが全試合視聴可能！
U-NEXT
「U-NEXTサッカーパック」では、プレミアリーグとエールディビジを独占でライブ配信。さらに、ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。
U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！
このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月実質1,400円で楽しめるのでおすすめだ。
U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順
U-NEXT
- 「U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
- 「サッカーパックを始める」をタップ
- 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
- 必要情報を入力して登録完了！
※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。
【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得
DMM
DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
【DAZN】年間プランがお得
DAZN
『DAZN』では、2026-27シーズンのラ・リーガをライブ配信する。レアル・マドリードやバルセロナ、アトレティコ・マドリードなど、欧州屈指のクラブがしのぎを削るスペイン最高峰リーグを視聴可能だ。DAZNであれば年間プランでの加入がお得。シーズンを通して視聴されたい方は年間プランの登録がおすすめだ。
さらに、DAZNでは新シーズンのJリーグをはじめ、サッカー以外のスポーツコンテンツも配信されている。この機会にDAZNへ登録し、国内外の注目スポーツを見放題で楽しもう。
※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。