2026-27シーズンのラ・リーガが、2026年8月15日(土)～2027年5月31日(日)に行われる。

本記事では、ラ・リーガ2026-27のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ラ・リーガ2026-27のテレビ放送・ネット配信予定は？

2026-27シーズンのラ・リーガは、ネット『U-NEXT』と『DMM×DAZNホーダイ』が全試合ライブ＆見逃し配信を行う。その他の地上波テレビ放送およびBS・CS衛星放送やネット配信は予定されていない。なお、『ABEMA』では「ABEMA de DAZN」経由での視聴も可能だ。

料金は、ラ・リーガが視聴できるプランとしては『U-NEXT』が最安値。『U-NEXT』には映画やドラマ、アニメなどが見られる「月額プラン」もあるが、ラ・リーガはサッカー特化型プラン「サッカーパック」でのみ視聴可能となるため、注意が必要だ。

一方の『DAZN』は「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになった「DMM×DAZNホーダイ」がお得。「U-NEXTサッカーパック」もラ・リーガ以外にプレミアリーグやエールディビジなどが見られるが、「DMM×DAZNホーダイ」も「DMMプレミアム」の各種コンテンツや「DAZN Standard」のブンデスリーガやセリエA、明治安田Jリーグ、プロ野球などのコンテンツが楽しめる点が魅力だ。

サービス 配信内容 月額料金 特徴 U-NEXT

サッカーパック ラ・リーガ1部 全380試合ライブ配信予定 月額2,600円(税込)

※Webサイト申し込みの場合 プレミアリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパ・デ・エスパーニャも視聴可能。U-NEXT月額プランのポイント充当も可能 DMM×DAZNホーダイ DAZN配信コンテンツを視聴可能 月額3,480円(税込) DAZNとDMMプレミアムがセットになったプラン。DAZN単体より料金を抑えたい場合に選択肢となる DAZN ラ・リーガ1部、ラ・リーガ2部を配信予定 月額4,200円(税込)

※DAZN Standard月間プラン Jリーグ、セリエA、ブンデスリーガ、野球、F1など他競技もまとめて視聴可能

ラ・リーガ2026-27の注目ポイントは？

ラ・リーガ2026-27でも、FWラミン・ヤマルら北中米ワールドカップ2026を制したスペイン代表のメンバーが多くいるバルセロナと、フランス代表FWキリアン・エンバペをはじめ、イングランド代表MFジュード・ベリンガムやブラジル代表FWヴィニシウスらを擁するレアル・マドリーのライバル関係に注目。特にレアル・マドリーは2023-24シーズン以来の優勝を目指してジョゼ・モウリーニョ監督を招へいしており、例年以上にし烈な争いとなることが期待される。

また、2026年夏には日本代表MF佐藤龍之介が名門バレンシアに加入。引き続きレアル・ソシエダでプレーするMF久保建英も含め、日本代表ファンにとっても注目のシーズンとなる。

ラ・リーガ2026-27のおすすめ加入方法

【U-NEXT】ラ・リーガ、プレミアリーグが全試合視聴可能！

U-NEXT

「U-NEXTサッカーパック」では、プレミアリーグとエールディビジを独占でライブ配信。さらに、ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月実質1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順

U-NEXT

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得

DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

【DAZN】年間プランがお得

DAZN

『DAZN』では、2026-27シーズンのラ・リーガをライブ配信する。レアル・マドリードやバルセロナ、アトレティコ・マドリードなど、欧州屈指のクラブがしのぎを削るスペイン最高峰リーグを視聴可能だ。DAZNであれば年間プランでの加入がお得。シーズンを通して視聴されたい方は年間プランの登録がおすすめだ。

さらに、DAZNでは新シーズンのJリーグをはじめ、サッカー以外のスポーツコンテンツも配信されている。この機会にDAZNへ登録し、国内外の注目スポーツを見放題で楽しもう。

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。