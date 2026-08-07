明治安田Jリーグは2026年8月7日(金)、2026-27シーズンの開幕を迎える。

本記事では、Jリーグを無料で見る方法の有無を紹介する。

Jリーグ2026-27を無料で見る方法は？

2026-27シーズンの明治安田J1・J2・J3リーグ全試合を無料で見る方法は存在しないが、一部の試合であれば無料で視聴することができる。

J1・J2・J3の一部の試合は、2026-27シーズンもローカル局を中心に地上波テレビ中継を予定。また、受信料が発生するものの『NHK BS』など『NHK』での中継も予定されている。ただし、放送予定は番組表に記載されるまで不明となっているため、安定的に視聴したい方には向かない。

中継局 対象試合 地上波各局 ・一部試合を中継

・中継予定は番組表に記載 地上波NHK

NHK BS ・一部試合を中継

・中継予定は番組表に記載

Jリーグ2026-27全試合を視聴したい場合は？

2026-27シーズンの明治安田J1・J2・J3リーグは、ネット『DAZN』のみが全試合のライブ＆見逃し配信を行う。

その他にJリーグの全試合を配信するプラットフォームは存在しないため、全試合視聴したい場合は『DAZN』への加入が必須。また、『DAZN』ではハイライトや関連するオリジナル番組も充実しており、余すところなくJリーグを楽しむことが可能だ。

全試合視聴を目的にJリーグに加入したい場合、後述でおすすめする年間プランでの契約が得策だ。

2026-27シーズンの明治安田JリーグはDAZNで全試合配信！

2026-27シーズンの明治安田Jリーグは、『DAZN』がJ1・J2・J3全試合をライブ＆見逃し配信する。

【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

シーズンを通して明治安田Jリーグを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではJリーグ以外にもラ・リーガやブンデスリーガ、セリエAなどの海外サッカーが視聴可能だ。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard(月額4,200円)」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム(月額550円)」を別々に加入した場合は非キャンペーン時の月額が合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能となる。『DAZN』の年間プランは年間契約のみとなるため月ごとの解約は不可となっているが、『DMM×DAZNホーダイ』であれば月ごとに継続・解約を選べる点も魅力だ。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

Jリーグファンタジーカードで試合観戦がさらに楽しい！開幕特典・遊び方は？

© JAPAN PROFESSIONAL FOOTBALL LEAGUE. © Mynet Inc.

「Jリーグファンタジーカード(J.League Fantasy Card)」とは、スマホやPC、タブレットなどで選手カードを集めて遊ぶことができるJリーグ公式のデジタルトレーディングカードだ。

総勢約1,700名のJ1・J2・J3クラブ所属選手がデジタルトレカとして登場し、中にはユニフォームパッチ付きや特別デザインなど希少なレアカードが存在する。現実の試合前には活躍を予想する選手を手持ちの中から5枚選んでエントリーすることで、試合後に発表される活躍ランキングに応じてファンタジーポイントをゲット。スコアに応じてランキングを確認し、報酬を得ることができる。

さらにカードを集めることで得られるポイントによって「選手カードパック」から「JFCオリジナルグッズ」といった豪華特典が得られたり、推し選手の活躍度をポイントで振り返ることができたり、遊び方は盛りだくさんだ。

今なら開幕特典あり！登録方法は？

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「Jリーグファンタジーカード」は、2026年7月30日(木)～9月6日(日)23時59分の期間に限定キャンペーンを実施。期間中は新規登録特典として選手カード30枚がプレゼントされるほか、お気に入りクラブ選手カードも10枚追加で付与。チュートリアル突破で受け取ることができる。さらに、条件を満たしたキャンペーン参加者のうち抽選で1名に「オールスターリアルカード60枚」や「JリーグオールスターDAZNカップ決勝戦の試合球」がプレゼントされるなどの豪華キャンペーンも行われている。

「Jリーグファンタジーカード」へは、JリーグIDやJFA ID、dアカウント、楽天ID、LINE、Facebookなど複数の方法で手軽にログイン可能。興味のある方は、まずは公式サイトから詳細をチェックしてみよう。