FAコミュニティ・シールド2026で、アーセナルとマンチェスター・シティが対戦する。

本記事では、コミュニティ・シールド2026の無料中継の有無、おすすめ視聴方法を紹介する。

コミュニティ・シールド2026の試合日程・キックオフ時間

2026年のコミュニティ・シールドは、ウェールズ・カーディフのプリンシパリティ・スタジアムで開催。キックオフ時刻は日本時間2026年8月16日(日)23:00に予定されている。

出場チームは、2025-26シーズンのプレミアリーグを制したアーセナルと、FAカップ覇者のマンチェスター・シティ。アーセナルは2023年以来3年ぶり18度目、マンチェスター・シティは2024年以来2年ぶり8度目の優勝を目指す。

コミュニティ・シールド2026の試合情報

試合日 キックオフ時刻 対戦カード 会場 8月16日(日) 23:00 アーセナル vs マンチェスター・シティ プリンシパリティ・スタジアム

(カーディフ／ウェールズ)

コミュニティ・シールド2026を無料で見るには？

結論として、コミュニティ・シールド2026を無料で視聴する方法は存在しない。試合の模様はネット『U-NEXT』が独占ライブ＆見逃し配信する。このため、地上波テレビや『TVer』などによる無料ネット配信も行われない。

なお、『U-NEXT』のプランには映画やドラマ・アニメなどが見られる「月額プラン(31日間無料トライアル)」とプレミアリーグ全試合視聴可能な「サッカーパック」があるが、コミュニティ・シールド2026は「サッカーパック」でのみ視聴可能。ただし、詳細は後述するが、31日間無料トライアルを活用して「月額プラン」とセット加入することで初月がお得になる。

U-NEXT 各プランの違い

プラン 配信コンテンツ コミュニティ・シールド 月額プラン

[31日間無料トライアルあり] 映画、ドラマ、アニメなどの見放題作品 ×

[配信対象外] サッカーパック

[月額プランセット加入でお得] プレミアリーグ、FAカップ、ラ・リーガなどのサッカーコンテンツ 〇

[独占配信]

コミュニティ・シールド＆プレミアリーグ独占配信！U-NEXTサッカーパックの視聴方法

U-NEXT

「U-NEXTサッカーパック」では、コミュニティ・シールドだけでなくプレミアリーグも独占でライブ配信。さらに、FAカップやラ・リーガ、エールディビジ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月実質1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順

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※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。