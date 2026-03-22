2025-26シーズンのカラバオカップ(EFLカップ)決勝アーセナルvsマンチェスター・シティが、2026年3月23日(月)に行われる。

本記事では、カラバオカップ決勝の無料配信の有無やおすすめ視聴方法を紹介する。

カラバオカップ決勝の開催日程・対戦カード

2025-26シーズンのカラバオカップ決勝は、日本時間3月23日(月)午前1:30からウェンブリー・スタジアムで行われる。対戦カードは、アーセナルvsマンチェスター・Cに決定。1992-93シーズン以来33年ぶり3度目、マンチェスター・Cは2020-21シーズン以来5年ぶり9度目のリーグカップ制覇を目指す。

なお、リーグ戦では両チームは今季1度対戦して1-1のドロー。アーセナルが首位、マンチェスター・Cが2位とプレミアリーグでも優勝を争う中で、カップタイトルを奪い合うこととなる。

大会 対戦カード 試合日 開始時間 会場 カラバオカップ2025-26

決勝 アーセナル vs マンチェスター・シティ 2026年3月23日(月) 午前1:30 ウェンブリー・スタジアム

※すべて日本時間。

カラバオカップ決勝は無料で見られる？視聴方法は？

結論として、カラバオカップ決勝を無料で視聴する方法はない。大会はネット『DAZN』が独占ライブ配信しており、決勝戦も地上波中継や『TVer』など他のテレビ放送・ネット配信局による中継は行われない。

チャンネル 形態 中継 DAZN ネット 〇 U-NEXT ネット × 地上波放送 テレビ × 衛星放送 テレビ × ABEMA ネット 〇

[ABEMA de DAZNのみ] Amazonプライムビデオ ネット 〇

[DAZNチャンネルのみ]

カラバオカップ決勝のおすすめ視聴方法

月額プランなら「DMM×DAZNホーダイ」が最安値

DMM

DAZNでカラバオカップを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

さらに、今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は5月8日(金)18時までだが、先着での配布のためなくなり次第終了となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【先着40,000名限定】PayPayポイント1,390ptプレゼント！DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可