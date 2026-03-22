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rice Rayan Cherki(C)Getty images
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Tsutomu Maeda

カラバオカップ決勝は無料で見られる？試合視聴方法まとめ｜アーセナルvsマンチェスター・シティ

2025-26シーズンのカラバオカップ(EFLカップ)決勝、アーセナル対マンチェスター・シティは無料で見られる？試合のおすすめ視聴方法を紹介。

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2025-26シーズンのカラバオカップ(EFLカップ)決勝アーセナルvsマンチェスター・シティが、2026年3月23日(月)に行われる。

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本記事では、カラバオカップ決勝の無料配信の有無やおすすめ視聴方法を紹介する。

カラバオカップ決勝の開催日程・対戦カード

2025-26シーズンのカラバオカップ決勝は、日本時間3月23日(月)午前1:30からウェンブリー・スタジアムで行われる。対戦カードは、アーセナルvsマンチェスター・Cに決定。1992-93シーズン以来33年ぶり3度目、マンチェスター・Cは2020-21シーズン以来5年ぶり9度目のリーグカップ制覇を目指す。

なお、リーグ戦では両チームは今季1度対戦して1-1のドロー。アーセナルが首位、マンチェスター・Cが2位とプレミアリーグでも優勝を争う中で、カップタイトルを奪い合うこととなる。

大会対戦カード試合日開始時間会場
カラバオカップ2025-26
決勝		アーセナル vs マンチェスター・シティ2026年3月23日(月)午前1:30ウェンブリー・スタジアム

※すべて日本時間。

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カラバオカップ決勝は無料で見られる？視聴方法は？

結論として、カラバオカップ決勝を無料で視聴する方法はない。大会はネット『DAZN』が独占ライブ配信しており、決勝戦も地上波中継や『TVer』など他のテレビ放送・ネット配信局による中継は行われない。

チャンネル形態中継
DAZNネット
U-NEXTネット×
地上波放送テレビ×
衛星放送テレビ×
ABEMAネット
[ABEMA de DAZNのみ]
Amazonプライムビデオネット
[DAZNチャンネルのみ]

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カラバオカップ決勝のおすすめ視聴方法

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