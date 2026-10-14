チャンピオンズリーグを無料で見る方法は？

CL・EL・ECLをライブ配信！ WOWOW チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグを中継・配信！ 単月視聴ならWOWOWの月額プランがおすすめ！ 単月視聴ならいつでも解約可能 今すぐ視聴

欧州最高峰のクラブ大会「UEFAチャンピオンズリーグ」は、世界各国の強豪クラブが頂点を争う注目度の高い大会だ。

本記事では、チャンピオンズリーグの無料視聴について紹介する。

チャンピオンズリーグは無料で見れる？

Lemino

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグは、Leminoプレミアムの初回無料期間を利用することで、実質無料で視聴できる。

Leminoプレミアムでは、10月以降は、UEFAチャンピオンズリーグ2026-27を全試合ライブ配信予定だ。

項目 内容 配信サービス Leminoプレミアム 月額料金 1,540円(税込) 無料期間 初回申込みの場合、31日間無料

初回申込みの場合は31日間の無料期間が用意されているため、この期間中であれば対象となるチャンピオンズリーグの試合や関連番組を追加料金なしで視聴できる。

ただし、無料期間終了後は月額1,540円(税込)で自動更新されるため、継続利用しない場合は更新タイミングを確認しておきたい。

Leminoの配信コンテンツは？

Lemino

Leminoでは、2026-27シーズンのUEFA主要クラブ大会を中心に、ライブ配信やアーカイブ配信、サッカー関連番組を提供する。

10月以降は、UEFAチャンピオンズリーグを全試合ライブ配信するほか、UEFAヨーロッパリーグ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグも配信対象となっている。

コンテンツ 配信内容 UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 10月以降、全試合ライブ配信 UEFAヨーロッパリーグ2026-27 10月以降、全試合配信 UEFAカンファレンスリーグ2026-27 10月以降、注目試合を配信 UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 10月以降、全試合配信

また、試合中継だけでなく、「MATCH HIGHLIGHT」「チャンピオンズリーグダイジェスト！」「チャンピオンズリーグマガジン」といったサッカー関連コンテンツも配信される。

関連コンテンツ 内容 MATCH HIGHLIGHT 試合のハイライトコンテンツ チャンピオンズリーグダイジェスト！ チャンピオンズリーグのダイジェスト番組 チャンピオンズリーグマガジン チャンピオンズリーグ関連番組

チャンピオンズリーグ2026-27のおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』でライブ配信。『WOWOWオンデマンド』の月額プランなら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

または、『Leminoプレミアム』であれば初回初月無料体験期間が設けられているため、お得に視聴することが可能だ。

Leminoプレミアムなら初月無料トライアルあり！CL＆EL全試合配信

Lemino

Leminoプレミアムでは2026-27シーズンのチャンピオンズリーグを予選プレーオフ～決勝、ヨーロッパリーグをリーグフェーズ～決勝まで全試合ライブ＆アーカイブ配信。リーグフェーズの一部試合はアーカイブ配信のみ視聴可能となる。31日間の無料トライアルに登録することで、期間中はCLだけでなく映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて0円で見放題だ。

また、プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、この機会にまずは気軽に体験利用から始めてみるのがおすすめだ。

■Leminoプレミアム無料トライアル登録手順

【手順01】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順02】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順03】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

※配信情報は2026年9月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

WOWOWオンデマンドなら全試合ライブ配信！

『WOWOWオンデマンド』では、チャンピオンズリーグ2026-27の全試合をライブ配信。以下の加入手続き後はすぐに視聴を開始することができる。また、見逃し配信や関連コンテンツの視聴も可能だ。

■WOWOWオンデマンドの登録手順

① WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス

② お申し込みはこちらをタップ

③ メールアドレスを認証

④ 決済方法など必要情報を入力

⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

▶チャンピオンズリーグをWOWOWオンデマンドで視聴！公式サイトから今すぐ登録



