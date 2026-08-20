『U-NEXT』が提供するサッカー特化型プラン「U-NEXTサッカーパック」では、複数の欧州サッカー大会を視聴することができる。

本記事では、「U-NEXTサッカーパック」のお得な加入方法を紹介する。

U-NEXTサッカーパックとは？

U-NEXT

「U-NEXTサッカーパック」とは、ネット配信サービス『U-NEXT』が提供するサッカー特化型プランだ。加入することで、プレミアリーグやラ・リーガ、エールディビジ、FAカップなどを視聴することができる。プレミアリーグとエールディビジについては独占配信となる。ただし、『U-NEXＴ』の「月額プラン」で視聴できる映画やドラマ、アニメなどの見放題作品は「U-NEXTサッカーパック」では視聴できないため、注意が必要だ。

U-NEXTサッカーパック対象コンテンツ

【独占】FAコミュニティ・シールド(アーセナル vs マンチェスター・シティ)

【独占】プレミアリーグ全試合

ラ・リーガ

【独占】エールディビジ

【独占】FAカップ

【独占】コパ・デル・レイ(スペイン国王杯)

【独占】スーペル・コパ・デ・エスパーニャ

DFBポカール

KNVBカップ

ウィメンズ・スーパーリーグ

U-NEXTサッカーパックのお得な加入方法は？

U-NEXT

「U-NEXTサッカーパック」は月額制でのみ提供されており、年間プランなどは用意されていない。料金は、単体で加入した場合が月額2,600円(税込)となっている。なお、決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合は月額3,000円(税込)となるため、Webサイトからの手続きがおすすめだ。

さらに、映画やドラマ、アニメなどが見られる「月額プラン」とセット加入した場合はよりお得に。「月額プラン」には31日間無料トライアルがあるうえ、特設ページからセット加入することで「U-NEXTサッカーパック」の支払いに充当することができる1,200円分のポイントが付与。これらを利用することで、「U-NEXTサッカーパック」が初月実質1,400円となる。

「月額プラン」は31日間無料トライアル中に解約することができ、その場合は「月額プラン」の支払いが発生しない。つまり、初月のみセットプランでお得に「U-NEXTサッカーパック」を利用し、2カ月目から単体加入に切り替えることも可能だ。

なお、「月額プラン」単体は月額2,189円(税込)で提供されており、「U-NEXTサッカーパック」とのセット加入を継続した場合も毎月1,200円分のポイントを付与。ポイントは引き続き「U-NEXTサッカーパック」の支払いに充てることができ、2カ月目からは合計で実質月額3,589円(税込)となる。一方、「月額プラン」で得られる特典のポイントをそのまま「月額プラン」の支払いに充当することはできない。

加入期間 サッカーパックのみ サッカーパック

＋

月額プラン(31日間無料トライアルあり) 初月 月額2,600円 月額1,400円 [月額プランの31日間無料トライアル＋特典1,200pt利用の場合] 2カ月目～ 月額2,600円 月額3,589円 [月額プランの特典1,200pt利用の場合]

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

U-NEXTサッカーパックのおすすめ登録手順

U-NEXT

「U-NEXTサッカーパック」では、プレミアリーグとエールディビジを独占でライブ配信。さらに、ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月実質1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順

U-NEXT

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。