『DAZN』が、配信するすべてのサッカーコンテンツがお得に視聴できるプラン「DAZN SOCCER」を期間限定で提供している。

本記事では、「DAZN SOCCER」の加入方法や料金を紹介する。

DAZN SOCCERとは？プラン料金・販売期間は？

「DAZN SOCCER」は、『DAZN』が2026年4月21日(火)に提供を開始したサッカーコンテンツに特化型の年間プラン。提供は期間限定で、2026年8月30日(日)の加入までとなる。

「DAZN SOCCER」は年間プランの月々払いでのみ提供され、料金は月々2,600円(税込)、年間総額31,200円(税込)。これまで『DAZN』のサッカーコンテンツは「DAZN STANDARD(年間プラン/一括払い)」、「DAZN STANDARD(年間プラン/月々払い)」の他、「DMM×DAZNホーダイ」がお得な選択肢となっていたが、年間で契約する場合は「DAZN SOCCER」がより安いプランとなった。

※DAZN SOCCERはサッカー関連コンテンツのみ視聴可能。

DAZN SOCCERの加入方法・注意事項

「DAZN SOCCER」へは、公式サイトから該当プランを選択し、案内に従って支払い情報などを入力するだけで加入することが可能。ただし、DAZNアプリからの加入は受け付けておらず、Webブラウザでのみ加入できる点には注意が必要だ。

DAZN SOCCER 加入手順

DAZN公式サイトへアクセス 「サッカーを選択」をタップ メールアドレスを入力 支払い情報を入力して登録が完了！

DAZN SOCCER 加入の注意事項

「DAZN SOCCER」のコンテンツは「DAZN Standard」でも視聴可能。

「DAZN SOCCER」に加入できるのは、DAZNとの直接の契約者のみ。

「DAZN SOCCER」はモバイルキャリア決済での加入は不可。

パソコン、スマートフォンなどの「Webブラウザ」から登録可能。 DAZNアプリからは選択不可。

現在DAZNプランに加入中の方は、契約期間満了後からの開始となる。また、支払い方法によっては、一度退会してからの手続きが必要となる。

DAZN SOCCERの視聴可能コンテンツは？W杯全試合が視聴可能！

『DAZN』の通常プランおよび「DAZN SOCCER」では、6月12日(金)開幕の2026年北中米ワールドカップ(W杯)が全104試合視聴可能。また、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどをライブ＆見逃し配信する。特に明治安田Jリーグの百年構想リーグでは、注目のJリーグオールスターDAZNカップも楽しむことができる。

「DAZN SOCCER」の視聴可能プランは以下の通り。

FIFAワールドカップ2026(全試合)

明治安田Jリーグ(J1・J2・J3)

欧州サッカー(ラ・リーガ、セリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アン)

AFC公式大会

WEリーグ

サッカー関連情報番組 など

DAZN SOCCERがさらにお得！キャンペーンは7/20まで

「DAZN SOCCER」提供開始に際し、『DAZN』はさらにお得なキャンペーンを実施。2026年4月21日(火)～7月20日(月・祝)23:59までのキャンペーン期間中に「DAZN SOCCER」に加入すると、最初の3カ月間が月々980円(税込)、初年度年間総額26,340円(税込)となる。なお、4カ月目からの支払いは月々2,600円(税込み)となり、年間プランのみでの提供となるため、キャンペーン終了直後の解約などはできない。

キャンペーンにエントリーなどの条件はなく、7月20日(月・祝)23:59までに「DAZN SOCCER」へと加入するだけ。新規登録、再加入のいずれでもキャンペーン価格が適用される。

特別キャンペーン情報まとめ

その他のDAZN加入方法は？

『DAZN』に加入する場合、月額加入であれば『DMM×DAZNホーダイ』もおすすめとなる。年間プランではないため、『DMM×DAZNホーダイ』であれば月ごとに解約か継続かを判断することも可能だ。

【DMM×DAZNホーダイ】今なら先着40,000名にPayPayポイントをプレゼント！

DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

さらに、今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は5月8日(金)18時までだが、先着での配布のためなくなり次第終了となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【先着40,000名限定】PayPayポイント1,390ptプレゼント！DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

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