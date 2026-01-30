MUFGスタジアム(国立競技場)で開催されるライブやスポーツイベントでは、周辺道路や駐車場の混雑が避けられない。特にイベント当日は、近隣のコインパーキングが早い時間帯で満車になるケースも多く、「駐車場を探して会場に間に合わない」という事態も珍しくない。

そこで重要になるのが、事前に駐車場を予約するという選択肢だ。MUFGスタジアム(国立競技場)には一般来場者向けの専用駐車場が用意されていないため、周辺の予約制駐車場を押さえておくことが、車で来場する際の現実的な対策となる。

本記事では、MUFGスタジアム(国立競技場)周辺の予約できる駐車場の探し方やおすすめサービスを紹介する。

MUFGスタジアム(国立競技場)に専用駐車場はある？

MUFGスタジアム(国立競技場)には一般来場者が利用できる専用駐車場は用意されていない。スタジアム内の駐車スペースは、イベント主催者や関係者、メディア、VIPなどを対象とした限定利用が基本となっている。

そのため、車での来場を検討している場合、競技場周辺のコインパーキングや予約制駐車場を事前に確保しておく必要がある。イベント当日は周辺道路の交通規制や混雑も発生しやすく、当日探しは現実的とは言えない。

例外として、車椅子席を利用する来場者に限り、競技場内の駐車スペースを利用できる場合がある。ただし、利用には事前に主催者やチケット窓口への問い合わせと予約が必須となり、駐車チケットの発券など所定の手続きを行う必要がある。

また、当日の進入ルートや駐車場入口が指定されるケースもあり、外苑西通りの仙寿院交差点付近にあるP3入口が案内されることもある。いずれにしても、一般来場者が自由に利用できる駐車場ではない点は押さえておきたい。

MUFGスタジアム(国立競技場)周辺の駐車場はいつ予約すべき？

MUFGスタジアム(国立競技場)で開催されるイベントは、サッカー日本代表戦や大型ライブ、全国規模の大会など来場者数が多いものが中心となる。そのため、周辺の予約制駐車場は想像以上に早い段階で埋まっていく。

特に、ライブや代表戦、陸上大会といった人気イベントでは、開催日の数週間前から満車になるケースも珍しくない。土日開催や夜公演の場合は来場者が集中しやすく、平日開催よりもさらに予約競争が激しくなる傾向がある。

こうした状況を踏まえると、「予定が決まったら即予約」が最も確実な対策となる。早めに駐車場を押さえておくことで、当日の駐車場探しや周辺道路の混雑に振り回されるリスクを大きく減らせる。

MUFGスタジアム(国立競技場)周辺で駐車場を予約する方法

予約制駐車場を使うのが最も確実

前述のとおり、MUFGスタジアム(国立競技場)でイベントが開催される日は、周辺のコインパーキングが早い時間帯で満車になるケースが多い。特にライブや代表戦などの大型イベントでは、当日になってから駐車場を探すのは大きなリスクを伴う。

その点、予約制駐車場を利用すれば、事前に駐車場所と料金が確定する。会場到着後に駐車場を探し回る必要がなく、時間に余裕を持って行動できるのが最大のメリットだ。イベント終了後も、出庫場所が決まっていることで混雑を避けやすくなる。

MUFGスタジアム(国立競技場)周辺で使える駐車場予約サービス

MUFGスタジアム(国立競技場)周辺では、複数の駐車場予約サービスが利用できる。いずれも事前予約が可能で、イベント来場時の強い味方となる。

軒先パーキングは、個人や企業の空きスペースを時間単位で借りられる駐車場予約サービスだ。MUFGスタジアム(国立競技場)周辺では、住宅街やオフィス周辺の駐車スペースが掲載されていることがある。

比較的静かなエリアにある駐車場も多く、イベント終了後の出庫混雑を避けたい場合に選択肢となる。掲載数は日程によって変動するため、他サービスと併用してチェックするのが現実的だ。

akippaは、個人宅や月極駐車場を活用した予約制駐車場サービスで、MUFGスタジアム(国立競技場)周辺でも掲載数が多いのが強みだ。公式駐車場が存在しないMUFGスタジアム(国立競技場)では、徒歩圏内や少し離れたエリアまで含めて幅広く探せる点が大きなメリットとなる。

料金は相場より安く設定されているケースも多く、イベント開催日でもコストを抑えたい場合に有力な選択肢となる。事前に駐車位置や利用時間が確定するため、当日の駐車場探しによるタイムロスを避けられる点も魅力だ。人気イベント時は早期に満車になる傾向があるため、予定が決まり次第の予約が重要となる。

タイムズのBは、大手駐車場運営会社が手がける予約制サービスで、安心感と信頼性を重視したい人に向いている。MUFGスタジアム(国立競技場)周辺でも、駅近や主要道路沿いなど、アクセスの良い駐車場が掲載されていることが多い。

利用方法がシンプルで、初めて予約制駐車場を使う場合でも迷いにくいのが特徴だ。タイムズブランドならではの分かりやすさに加え、駐車場の品質面でも安定しているため、確実性を優先したい場合に選びやすい。

MUFGスタジアム(MUFGスタジアム(国立競技場))の直近イベント一覧

MUFGスタジアム(国立競技場)は、2026年1月からネーミングライツの導入により「MUFGスタジアム」として新たなスタートを切る。2月から4月にかけては、サッカーを中心としたスポーツイベントに加え、大規模な音楽ライブも予定されており、来場者数の多い日程が続く。

特にJリーグの注目カードや全国規模の大会、さらにはスタジアムクラスの音楽イベントが集中する時期となっているため、周辺の交通混雑や駐車場不足には注意が必要だ。ここでは、2026年2月から4月に開催予定の主なイベントを一覧で整理する。