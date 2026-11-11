『VIVANT』映画のチケットはいつから買える？購入方法まとめ

堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT(ヴィヴァン)』の完全新作映画が、2026年12月4日(金)に全国公開される。

本記事では、映画『VIVANT』のチケットの販売開始日、購入方法を紹介する。

映画『VIVANT』の公開日はいつ？上映情報まとめ

堺雅人主演の劇場版『VIVANT(ヴィヴァン)』は、2026年12月4日(金)に全国公開される。

通常上映に加え、迫力ある映像と音響を楽しめるIMAXでの同時公開も決定。全国の主要映画館で上映される予定だ。

項目 内容 作品名 劇場版『VIVANT』 公開日 2026年12月4日(金) 上映形式 通常上映・IMAX 主演 堺雅人 上映劇場 TOHOシネマズ、イオンシネマ、109シネマズなど

映画『VIVANT』のチケットはいつから買える？超先行販売・予約方法

映画『VIVANT』の超先行座席指定券は、2026年11月9日(月)0:00から販売が開始された。

通常よりも早い時期から座席を予約できる特別販売で、主に公開初日の12月4日(金)から6日(日)までの3日間が対象となっている。

項目 内容 販売開始 2026年11月9日(月)0:00～ 対象上映日 12月4日(金)・5日(土)・6日(日) ネット予約 各映画館の公式サイト 劇場窓口 11月9日(月)の各劇場オープン時から 座席指定 購入時に日時・座席を選択 IMAX上映 対応劇場で予約可能

チケットはTOHOシネマズやイオンシネマなど、各映画館の公式サイトから購入できる。希望する上映日時と座席を選び、決済を完了すれば予約成立となる。

劇場窓口でも販売されるが、オンライン予約で完売した場合は購入できない可能性がある。

また、今回の超先行販売では、一部劇場の会員向け先行予約特典が適用されない。公開初日やIMAX上映は混雑が予想されるため、早めに空席状況を確認しておきたい。

映画『VIVANT』のムビチケ前売り券は？ローソンでの購入方法・料金

劇場版『VIVANT』では、ローソンで購入できるムビチケコンビニ券の販売が案内されている。

通常券に加え、限定グッズ付きの前売り券も用意されており、グッズの詳細は11月12日(木)に発表される予定だ。

券種 価格(税込) ムビチケコンビニ券(通常) 2,200円 限定グッズ付きムビチケコンビニ券 5,500円

ムビチケコンビニ券は、ローソン店頭のLoppiなどで購入できる紙の前売券で、カード型のムビチケとは異なる。

なお、前売券を購入しただけでは座席は確保されない。

購入後は、券面に記載された購入番号(10桁)と暗証番号(4桁)を使い、対応する映画館の公式サイトなどで別途座席指定を行う必要がある。

映画『VIVANT』の上映劇場はどこ？チケット購入先一覧

映画『VIVANT』は、TOHOシネマズやイオンシネマ、109シネマズなど、全国の主要映画館で上映される。

主な上映チェーン・劇場は以下の通り。

映画館・劇場 TOHOシネマズ 109シネマズ イオンシネマ ユナイテッド・シネマ MOVIX・松竹マルチプレックスシアターズ シネマサンシャイン T・ジョイ グランドシネマサンシャイン池袋 新宿バルト9 新宿ピカデリー 吉祥寺オデヲン

ただし、ユナイテッド・シネマ豊洲や青森松竹アムゼなど、一部劇場は11月9日(月)からの超先行販売の対象外となっている場合がある。

上映スケジュールやチケットの販売状況、IMAX対応の有無は映画館によって異なるため、鑑賞予定の劇場で確認しておきたい。

VIVANT 2はU-NEXTで全話見逃し配信中！無料トライアルで見られる

TBS日曜劇場『VIVANT 2』は、『U-NEXT』で第1・2シリーズの全話を見放題独占配信している。地上波放送終了後から最新話が順次追加されるため、放送を見逃した場合でも好きなタイミングで視聴できる。

『U-NEXT』では、2026年7月26日(日)の初回放送終了後から配信を開始。TVerやTBS FREEが最新話を中心とした期間限定の見逃し配信となるのに対し、U-NEXTでは配信中の第2シーズン各話をまとめて視聴できるため、途中から見始めた人や過去回を振り返りたい人にも利用しやすい。

また、『VIVANT 2』の見放題配信はU-NEXT独占となっている。最新話だけを無料で視聴する場合はTVerやTBS FREEを利用できるが、1週間程度で最新話が視聴できなくなるため、第1話から最新話までまとめて見逃し視聴したい場合はU-NEXT経由での視聴がおすすめだ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録方法

ドラマ『VIVANT 2』は、U-NEXTの見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。