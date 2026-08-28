朝倉海の対戦相手のアオリ・チロンは強い？過去の戦績・ファイトスタイルは？

UFCで戦う朝倉海の次戦に注目が集まっている。対戦相手となるチロンは、どのような強さを持つファイターなのか気になる人も多いだろう。

本記事では、朝倉海の対戦相手のアオリ・チロンのプロフィールやこれまでの戦績、ファイトスタイル、強さの特徴などを紹介する。

朝倉海の対戦相手のアオリ・チロンは強い？

アオリ・チロンは、UFCバンタム級ではランキング外ながら、朝倉海が「ランカーの少し下」「バンタム級のストライカーではトップクラス」と評価する実力者だ。

UFCでは10戦を経験しており、世界最高峰の舞台で戦い続けている経験値は十分。トップ15級とは言い切れないものの、強打と前進圧力を備えた危険な相手といえる。

アオリ・チロンの過去の戦績は？

アオリ・チロンのプロMMA通算戦績は39戦26勝13敗1NC。UFCでは10戦4勝5敗1NCの成績を残している。

2025年10月のコーディー・ギブソン戦では開始21秒でTKO勝ちを収め、「パフォーマンス・オブ・ザ・ナイト」を獲得。一方、2026年5月のコーディ・ハドン戦では2R TKO負けを喫している。

項目 内容 プロMMA戦績 39戦26勝13敗1NC UFC戦績 10戦4勝5敗1NC バックボーン 散打 主な実績 WLFバンタム級王者

アオリ・チロンのファイトスタイルは？

アオリ・チロンは、前へ出続けながら打ち合いを仕掛けるアグレッシブなストライカーだ。

最大の武器は強烈な右ストレートで、一発を当ててからラッシュにつなげる形を得意としている。

一方で被弾が多く、レスリングや寝技への対応、ボディへの攻撃は弱点とされる。朝倉にとっては、チロンの前進をさばきながらカウンターを狙えるかがポイントになりそうだ。

UFCファイトナイト上海の対戦カード一覧は？

2026年8月29日に開催される「UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song」(UFCファイトナイト上海)では、メインイベントのウマル・ヌルマゴメドフvsソン・ヤドンを筆頭に、複数の注目カードが組まれている。

日本勢では朝倉海がメインカードでアオリ・チロンと対戦し、鶴屋怜はプレリミナリーカードでケビン・ボルハスと激突する。鶴屋にとってはUFCフライ級での上位進出を狙ううえでも重要な一戦となる。

そのほか、女子ストロー級のヤン・シャオナンvsデニージ・ゴミス、フライ級のス・ムダルジvsアレックス・ペレスなども予定されている。現在発表されている主な対戦カードは以下の通り。

区分 階級 対戦カード メインカード バンタム級 ウマル・ヌルマゴメドフ vs ソン・ヤドン メインカード 女子ストロー級 ヤン・シャオナン vs デニージ・ゴミス メインカード バンタム級 アオリ・チロン vs 朝倉海 メインカード フライ級 ス・ムダルジ vs アレックス・ペレス メインカード ライトヘビー級 リュウ・ツァー vs ジュニア・タファ メインカード フライ級 ナムスライ・バトバヤル vs アンドレ・リマ プレリミナリーカード フェザー級 ジャック・ジェンキンス vs ショーン・ウッドソン プレリミナリーカード フライ級 鶴屋怜 vs ケビン・ボルハス プレリミナリーカード 女子ストロー級 ション・ジンナン vs ジュリア・ポラストリ

朝倉海vsアオリ・チロンのテレビ放送/ネット配信予定は？

2026年8月29日(土)に「UFCファイトナイト上海」で行われる朝倉海vsアオリ・チロンは、ネット配信サービスを通じてライブ視聴できる。

鶴屋の試合はプレリミナリーカードに組まれており、プレリムは日本時間16:00からスタート予定。メインカードは19:00開始となるため、鶴屋の試合を見たい場合はプレリム開始時刻からチェックしておきたい。

配信はU-NEXTとUFC Fight Passで実施予定。U-NEXTでは通常プランに加入すれば追加料金なしで視聴でき、初回登録者向けの31日間無料トライアルも利用可能だ。UFC Fight Passでは日本語実況・解説を選択して視聴できる。

サービス 放送・配信 開始時間 視聴方法 U-NEXT ネット配信 8月29日(土)16:00～ ライブ配信／通常プランで追加料金なし UFC Fight Pass ネット配信 8月29日(土)16:00～ ライブ配信／日本語実況・解説を選択可能 地上波 テレビ - 放送予定なし BS・CS テレビ - 放送予定なし

朝倉海vsアオリ・チロンのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、朝倉海vsアオリ・チロンは『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。