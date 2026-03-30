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Amazon新生活セールFinalは3/31(火)～！注目の事前公開品をチェック
Tsutomu Maeda

Amazon新生活Final先行セールと通常セールの違いは？還元率は変わる？

アマゾン新生活セールFinalと先行セールの違いを詳しく紹介。期間や対象商品の違い、お得に活用するポイントは？

3/31(火)～4/6(月)まで開催

Amazon

Amazon新生活セールFinal2026

先行セールが2026年3月31日(火)～開催

人気商品は売り切れ必至！今すぐ割引価格をチェック

Amazon新生活セール2026

注目アイテムが大幅値下げ

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Amazon新生活Finalの通常セール開催に先駆けて、2026年3月31日(火)から先行セールが開催される。

Amazon新生活セールFinal2026は3/31(火)～4/6(月)まで開催！セール対象品をチェック

本記事では、Amazon新生活Final先行セールと通常セールの違いを解説する。

Amazon新生活Finalの開催期間は？

2026年のAmazon新生活Finalは、4月3日(金)0時00分から4月6日(月)23時59分に通常セールが開催。それに先駆けて、3月31日(火)0時00分から4月2日(木)23時59分に先行セールが開催される。期間中は注目商品がセール価格で販売されるほか、ポイントアップキャンペーンなどお得なキャンペーンが実施予定だ。

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Amazon新生活Final先行セールと通常セールの違いは？

先行セールはy通常セールの対象商品を一部先行して販売するセールのため、両期間で大きな違いはない。先行セール（3/31(火) 0時～4/2(木) 23時59分）と、通常セール（4/3(金) 0時～4/6 (月) 23時59分）のどちらのセール期間中も、同じセール価格で購入することができる。また、後述するポイントアップキャンペーンの還元率も変動しない。

ただし、商品によっては先行セール中に完売し、通常セールでは販売されない可能性があるので、気になる商品は早めに購入しておこう。

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Amazon新生活Final先行セールのお得な活用方法は？

Amazon point up 202603 2Amazon

2026年の新生活セールFinalでも、ポイントアップキャンペーンが実施される。

エントリー期間中(2026年3月17日(火)12:00～2026年4月6日(月)23:59)に開かれた特設ページから登録し、お買い物期間中(2026年3月31日(火)00:00～4月6日(月)23:59)に合計で税込10,000円以上のお買い物をすると、最大14％のポイント還元(上限5,000ポイント)を受けられる。ポイント加算の内訳は、プライム会員なら+1.5％、Amazon Mastercardでのお支払いで最大+3.0％(※プライム会員の場合。通常還元率を含む)、指定ブランド(注目ブランド以外)対象商品購入で+4.0％、対象カテゴリー商品の購入で5.5％。指定ブランドは「コカ・コーラ」と「HUAWEI」があるが、併用はできない。

なお、最大14％のポイント還元は対象カテゴリーの商品にのみ適用され、それ以外は最大8.5％還元。5.5％ポイントアップの対象カテゴリーは、ドラッグストア・ホーム用品(家電を除く)・コスメ(美容家電・サプリメント・ビタミンを除く)・ヘアケアとなっている。

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また、「Amazon Mastercard」は入会費・年会費が永年無料、最短5分でカード発行され、即日Amazonでお買い物をすることができるが、指定する金融機関の設定などで時間がかかる可能性も考えられるため、前もって準備しておく方が安全だ。

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Amazon新生活Finalの先行セール対象となる事前公開品は？

Amazon新生活Finalの先行セールの開催に向けて事前公開されているセール対象品は以下の通り。人気商品はセール開始直後に売り切れとなる場合もあるため、ほしいものリストなどを活用してすぐに購入できるようにしておくことをおすすめする。

【生活家電、テレビ、イヤホン、パソコン】

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