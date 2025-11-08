このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
J1 リーグ
team-logoサンフレッチェ広島
EDION Stadium Hiroshima
team-logo浦和レッズ
【11月9日】サンフレッチェ広島vs浦和レッズの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J1リーグ第36節

【J1 2025放送予定】明治安田J1リーグ2025第36節、サンフレッチェ広島対浦和レッズのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025年11月9日(日)に行われる2025シーズンの明治安田J1リーグ第36節で、サンフレッチェ広島と浦和レッズが対戦する。

本記事では、サンフレッチェ広島vs浦和レッズの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

サンフレッチェ広島vs浦和レッズ｜試合日程・キックオフ時間

サンフレッチェ広島vs浦和レッズは、11月9日(日)に広島のホーム、エディオンピースウイング広島で開催される。

  • 大会：2025 明治安田J1リーグ 第36節
  • 日時：2025年11月9日(日) 13:00キックオフ
  • 対戦：サンフレッチェ広島 vs 浦和レッズ
  • 会場：エディオンピースウイング広島

サンフレッチェ広島vs浦和レッズ｜放送・配信予定

明治安田J1リーグ第36節のサンフレッチェ広島vs浦和レッズは、地上波では『テレビ新広島』が生中継を行い、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

サンフレッチェ広島vs浦和レッズのおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J1リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

サンフレッチェ広島vs浦和レッズ チーム情報

サンフレッチェ広島 vs 浦和レッズ スタメン

サンフレッチェ広島Home team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestURD
1
大迫敬介
33
塩谷司
19
佐々木翔
4
荒木隼人
14
田中聡
39
中村草太
24
東俊希
6
川辺駿
15
中野就斗
9
ジャーメイン良
17
木下康介
1
西川周作
3
ダニーロ・ボザ
5
マリウス・ホイブラーテン
26
荻原拓也
88
長沼洋一
25
安居海渡
13
渡辺凌磨
8
マテウス・サヴィオ
14
関根貴大
11
サミュエル・グスタフソン
99
イサーク・キーセ・テリン

4-2-3-1

URDAway team crest

SHI
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ミヒャエル・スキッベ

URD
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • マチェイ・スコルジャ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

SHI
-直近成績

ゴールを許す
4/5
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

URD
-直近成績

ゴールを許す
1/4
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
0/5

両チームの対戦成績

SHI

直近の 5 試合

URD

2

勝利

0

引分け

3

勝利

5

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

順位表

