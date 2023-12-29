【一覧】高校サッカー選手権1回戦の結果、2回戦のカードが決定！ 静岡学園、昌平などが快勝

第102回全国高校サッカー選手権大会の1回戦が29日に行われ、2回戦の対戦カードが決まった。
1回戦は開幕戦が28日に行われ、残りの試合が29日に開催。注目高校では市立船橋(千葉)が高川学園(山口)に4-1で競り勝ち、静岡学園(静岡)は明徳義塾(高知)に6-0、昌平(埼玉)は奈良育英(奈良)に7-0で大勝した。
その他、2年ぶり13回目の出場となっていた矢板中央(栃木)は、激戦区の大阪を勝ち上がって7年ぶり6回目の出場となる東海大仰星(大阪)と対戦。水永直太朗が決勝点を沈め、東海大仰星が1-0で競り勝っている。
これらの結果によって2回戦のカードも決定。前回王者の岡山学芸館(岡山)は尚志(福島)、今季プレミア王者の青森山田(青森)は飯塚(福岡)とそれぞれ12月31日に対戦する。
■1回戦 結果
▽12月28日（木）
早稲田実(東京B) 0-2 広島国際学院(広島)
▽12月29日（金）
北海(北海道) 1-1(PK:6-5) 大手前高松(香川)
名古屋(愛知) 1-1(PK:4-2) 日章学園(宮崎)
帝京長岡(新潟) 3-2 長崎総科大附(長崎)
市立船橋(千葉) 4-1 高川学園(山口)
静岡学園(静岡) 6-0 明徳義塾(高知)
昌平(埼玉) 7-0 奈良育英(奈良)
山形明正(山形) 0-4 米子北(鳥取)
仙台育英(宮城) 0-4 神戸弘陵学園(兵庫)
前橋育英(群馬) 3-1 立正大淞南(島根)
矢板中央(栃木) 0-1 東海大仰星(大阪)
明秀日立(茨城) 2-0 徳島市立(徳島)
帝京第三(山梨) 2-3 初芝橋本(和歌山)
堀越(東京A) 2-0 今治東(愛媛)
帝京大可児(岐阜) 2-1 柳ヶ浦(大分)
丸岡(福井) 0-1 佐賀東(佐賀)
■2回戦 対戦カード
▽12月31日（日）
12:05 北海(北海道) vs 名古屋(愛知)
12:05 帝京長岡(新潟) vs 市立船橋(千葉)
12:05 青森山田(青森) vs 飯塚(福岡)
12:05 昌平(埼玉) vs 米子北(鳥取)
12:05 神村学園(鹿児島) vs 松本国際(長野)
12:05 東海大仰星(大阪) vs 明秀日立(茨城)
12:05 初芝橋本(和歌山) vs 堀越(東京A)
12:05 富山第一(富山) vs 京都橘(京都)
14:10 岡山学芸館(岡山) vs 尚志(福島)
14:10 星稜(石川) vs 四日市中央工(三重)
14:10 広島国際学院(広島) vs 静岡学園(静岡)
14:10 遠野(岩手) vs 大津(熊本)
14:10 神戸弘陵学園(兵庫) vs 前橋育英(群馬)
14:10 日大藤沢(神奈川) vs 近江(滋賀)
14:10 明桜(秋田) vs 名護(沖縄)
14:10 帝京大可児(岐阜) vs 佐賀東(佐賀)