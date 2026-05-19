ペップ、マン・C退団で監督業から引退の可能性も？現地記者「次のステップは見当もつかない状況」

マンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督の今後について、有力メディア『The Athletic』の記者が予想している。

先日のFAカップ決勝でチェルシーを下し、指揮を執る10年間で20個目のタイトルを掲げたグアルディオラ監督。しかし先日から再び去就に大きな注目が集まると、『The Athletic』など複数メディアは18日、今季限りでマンチェスター・C指揮官を退任する準備を進めていると一斉に報じている。

史上初のプレミアリーグ4連覇やクラブ史上初のトレブル達成など、マンチェスター・Cに輝かしい成功をもたらしたグアルディオラ監督。そんな55歳名将の今後について、『The Athletic』のコリン・ミラー記者は以下のように分析した。

「ペップの行先は未だはっきりしていない。幼少期から過ごしたバルセロナでの目標は達成し、ドイツとイングランドでも巨大な成功を収めた」

「欧州5大リーグではイタリアとフランスが残っている。彼は現役時代、ブレシアとローマでセリエAを経験した。しかし、監督としてリーグに復帰する意向はほとんど見られない。そしてフランスに関しても、ルイス・エンリケがパリ・サンジェルマンを長期間指揮する見込みであることから、選択肢になりそうもないだろう」

「一方で、カルロ・アンチェロッティやトーマス・トゥヘル、ユリアン・ナーゲルスマンのように代表チームの監督に転身する可能性はある。あるいは、バルセロナに監督以外の役割で復帰することも考えられる。しかし、自然な次のステップは見当もつかない状況だ」

「ペップはまだ55歳。だが、24日のマンチェスター・C対アストン・ヴィラが監督としての最後の試合となる可能性も否定できない」

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