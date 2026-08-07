2026年8月7日(金)に行われる2026シーズンの明治安田J1リーグ第1節で、ガンバ大阪と浦和レッズ対戦する。

本記事では、ガンバ大阪と浦和レッズの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ガンバ大阪vs浦和レッズ｜試合スケジュール・キックオフ時間

ガンバ大阪vs浦和レッズは、8月7日(金)にG大阪のホーム、パナソニック スタジアム 吹田で開催される。

大会：2026 明治安田J1リーグ第1節

日時：2026年8月7日(金) 19:30キックオフ

対戦：ガンバ大阪 vs 浦和レッズ

会場：パナソニック スタジアム 吹田

ガンバ大阪vs浦和レッズ｜テレビ放送・ネット配信予定

明治安田J1リーグ第1節のガンバ大阪vs浦和レッズは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ガンバ大阪vs浦和レッズのおすすめ視聴方法

2026-27シーズJリーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信する。

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ガンバ大阪vs浦和レッズ チーム情報

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

順位表