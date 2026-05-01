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Yuta Tokuma

【5月2日】ガンバ大阪vsヴィッセル神戸の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜J1百年構想リーグ第14節

J1 リーグ
FC東京 対 川崎フロンターレ
FC東京
川崎フロンターレ

【J1放送予定】明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第14節、ガンバ大阪対ヴィッセル神戸の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

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2026年5月2日(土)に行われる2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグ第14節で、ガンバ大阪とヴィッセル神戸が対戦する。

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本記事では、ガンバ大阪とヴィッセル神戸の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ガンバ大阪vsヴィッセル神戸｜試合日程・キックオフ時間

ガンバ大阪vsヴィッセル神戸は、5月2日(土)にG大阪のホーム、パナソニック スタジアム 吹田で開催される。

  • 大会：2026 明治安田J1百年構想リーグ 第14節
  • 日時：2026年5月2日(土) 15:00キックオフ
  • 対戦：ガンバ大阪vsヴィッセル神戸
  • 会場：パナソニック スタジアム 吹田

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ガンバ大阪vsヴィッセル神戸｜放送・配信予定

明治安田J1百年構想リーグ第14節のガンバ大阪vsヴィッセル神戸は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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ガンバ大阪vsヴィッセル神戸のおすすめ視聴方法

2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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ガンバ大阪vsヴィッセル神戸 チーム情報

ガンバ大阪 vs ヴィッセル神戸 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • イェンス・ヴィッシング

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ミヒャエル・スキッベ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

GOS
-直近成績

ゴールを許す
8/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

KOB
-直近成績

ゴールを許す
11/8
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

GOS

直近の 5 試合

KOB

1

Win

2

引分け

2

勝利

7

得点

9
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

順位表