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J1 リーグ
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Yuta Tokuma

【8月29日】ガンバ大阪vsサンフレッチェ広島の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J1リーグ第4節

J1 リーグ
ガンバ大阪
サンフレッチェ広島
ガンバ大阪 対 サンフレッチェ広島

【J1放送予定】明治安田J1リーグ第4節、ガンバ大阪対サンフレッチェ広島の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

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2026年8月29日(土)に行われる2026シーズンの明治安田J1リーグ第4節で、ガンバ大阪とサンフレッチェ広島が対戦する。

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本記事では、G大阪vs広島の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ガンバ大阪vsサンフレッチェ広島｜試合スケジュール・キックオフ時間

ガンバ大阪vsサンフレッチェ広島は、8月29日(土)にG大阪のホーム、パナソニックスタジアム吹田で開催される。

  • 大会：2026 明治安田J1リーグ第4節
  • 日時：2026年8月29日(土) 18:00キックオフ
  • 対戦：ガンバ大阪 vs サンフレッチェ広島
  • 会場：パナソニックスタジアム吹田
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ガンバ大阪vsサンフレッチェ広島｜テレビ放送・ネット配信予定

明治安田J1リーグ第4節のガンバ大阪vsサンフレッチェ広島は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

サービス

視聴

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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ガンバ大阪vsサンフレッチェ広島のおすすめ視聴方法

2026-27シーズンの明治安田Jリーグ（J1・J2・J3）は『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信する。

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ガンバ大阪vsサンフレッチェ広島チーム情報

ガンバ大阪 vs サンフレッチェ広島 予想スタメン

ガンバ大阪 crest
ガンバ大阪
GOS
フォーメーション
サンフレッチェ広島 crest
サンフレッチェ広島
SHI
サンフレッチェ広島 crest
サンフレッチェ広島
SHI

マネージャー

  • 明神智和

成績

GOS

GOS - 直近成績

URD
4-3
GAN
0-1
MIH
1-1
NAG
3-1
RSH
2-0
得点（失点）
9/7
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
SHI

SHI - 直近成績

SGR
5-1
JEF
3-0
URD
1-4
KWF
1-1
OKI
4-1
得点（失点）
13/8
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
4/5

両チームの対戦成績

対戦成績

ガンバ大阪ドローサンフレッチェ広島
1
0
4
J1 リーグ
ガンバ大阪 badge
ガンバ大阪
GOS
0
サンフレッチェ広島 badge
サンフレッチェ広島
SHI
1
終了
J1 リーグ
サンフレッチェ広島 badge
サンフレッチェ広島
SHI
2
ガンバ大阪 badge
ガンバ大阪
GOS
0
終了
J1 リーグ
サンフレッチェ広島 badge
サンフレッチェ広島
SHI
1
ガンバ大阪 badge
ガンバ大阪
GOS
0
終了
J1 リーグ
ガンバ大阪 badge
ガンバ大阪
GOS
0
サンフレッチェ広島 badge
サンフレッチェ広島
SHI
1
終了
J1 リーグ
ガンバ大阪 badge
ガンバ大阪
GOS
3
サンフレッチェ広島 badge
サンフレッチェ広島
SHI
1
終了
3得点6
2.5 得点以上の試合1/5
両チームとも得点を挙げた1/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
FC町田ゼルビアFC町田ゼルビアMAZ
3300122+109
2
柏レイソル柏レイソルKAR
330094+59
3
鹿島アントラーズ鹿島アントラーズKAN
330096+39
4
サンフレッチェ広島サンフレッチェ広島SHI
321082+67
5
横浜F・マリノス横浜F・マリノスYFM
320154+16
6
セレッソ大阪セレッソ大阪OSA
320134-16
7
水戸ホーリーホック水戸ホーリーホックMIH
311154+14
8
ヴィッセル神戸ヴィッセル神戸KOB
31113304
9
ファジアーノ岡山ファジアーノ岡山OKA
31112204
10
ガンバ大阪ガンバ大阪GOS
311167-14
11
FC東京FC東京FCT
311157-24
12
アビスパ福岡アビスパ福岡AVF
310254+13
13
川崎フロンターレ川崎フロンターレKWF
30304403
14
名古屋グランパス名古屋グランパスNAG
31024403
15
清水エスパルス清水エスパルスSSP
310212-13
16
V・ファーレン長崎V・ファーレン長崎VVN
310246-23
17
東京ヴェルディ東京ヴェルディTVE
302124-22
18
京都サンガF.C.京都サンガF.C.KSF
301247-31
19
浦和レッズ浦和レッズURD
3003511-60
20
ジェフユナイテッド千葉ジェフユナイテッド千葉JEF
300309-90
AFC Champions League
降格


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