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J1リーグ
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Yuta Tokuma

【9月12日】ガンバ大阪vsFC東京の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J1リーグ第7節

J1リーグ
ガンバ大阪 対 FC東京
ガンバ大阪
FC東京

【J1放送予定】明治安田J1リーグ第7節、ガンバ大阪対FC東京の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

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2026年9月12日(土)に行われる2026シーズンの明治安田J1リーグ第7節で、ガンバ大阪とFC東京が対戦する。

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本記事では、ガンバ大阪とFC東京の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ガンバ大阪vsFC東京｜試合スケジュール・キックオフ時間

ガンバ大阪vsFC東京は、9月12日(土)にG大阪のホーム、パナソニック スタジアム 吹田で開催される。

  • 大会：2026 明治安田J1リーグ第7節
  • 日時：2026年9月12日(土) 19:00キックオフ
  • 対戦：ガンバ大阪 vs FC東京
  • 会場：パナソニック スタジアム 吹田
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ガンバ大阪vsFC東京｜テレビ放送・ネット配信予定

明治安田J1リーグ第7節のガンバ大阪vsFC東京は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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ガンバ大阪vsFC東京のおすすめ視聴方法

2026-27シーズンの明治安田Jリーグ（J1・J2・J3）は『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信する。

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ガンバ大阪vsFC東京 チーム情報

ガンバ大阪 vs FC東京 予想スタメン

マネージャー

  • 明神智和

成績

GOS

GOS - 直近成績

NAG
3-1
RSH
2-0
SHI
0-0
VVN
2-2
JEF
2-0
得点（失点）
5/7
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
FCT

FCT - 直近成績

JEF
2-0
NAP
6-0
VVN
0-3
SSP
1-1
KSF
2-0
得点（失点）
14/1
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
1/5

両チームの対戦成績

対戦成績

ガンバ大阪ドローFC東京
2
1
2
J1リーグ
ガンバ大阪 badge
ガンバ大阪
GOS
2
FC東京 badge
FC東京
FCT
0
終了
J1リーグ
FC東京 badge
FC東京
FCT
3
ガンバ大阪 badge
ガンバ大阪
GOS
0
終了
J1リーグ
ガンバ大阪 badge
ガンバ大阪
GOS
0
FC東京 badge
FC東京
FCT
0
終了
J1リーグ
FC東京 badge
FC東京
FCT
0
ガンバ大阪 badge
ガンバ大阪
GOS
1
終了
J1リーグ
FC東京 badge
FC東京
FCT
3
ガンバ大阪 badge
ガンバ大阪
GOS
0
終了
3得点6
2.5 得点以上の試合2/5
両チームとも得点を挙げた0/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
FC町田ゼルビアFC町田ゼルビアMAZ
6510185+1316
2
ヴィッセル神戸ヴィッセル神戸KOB
7511115+616
3
柏レイソル柏レイソルKAR
75021310+315
4
鹿島アントラーズ鹿島アントラーズKAN
74031413+112
5
サンフレッチェ広島サンフレッチェ広島SHI
6321135+811
6
FC東京FC東京FCT
6321118+311
7
横浜F・マリノス横浜F・マリノスYFM
6312108+210
8
ファジアーノ岡山ファジアーノ岡山OKA
631287+110
9
セレッソ大阪セレッソ大阪OSA
631255010
10
川崎フロンターレ川崎フロンターレKWF
6231129+39
11
水戸ホーリーホック水戸ホーリーホックMIH
6231118+39
12
浦和レッズ浦和レッズURD
63031215-39
13
ガンバ大阪ガンバ大阪GOS
6132811-36
14
名古屋グランパス名古屋グランパスNAG
6204711-46
15
京都サンガF.C.京都サンガF.C.KSF
7124914-55
16
アビスパ福岡アビスパ福岡AVF
6114910-14
17
清水エスパルス清水エスパルスSSP
611437-44
18
V・ファーレン長崎V・ファーレン長崎VVN
6114714-74
19
東京ヴェルディ東京ヴェルディTVE
603328-63
20
ジェフユナイテッド千葉ジェフユナイテッド千葉JEF
6105515-103
AFC Champions League
降格

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