2026年9月12日(土)に行われる2026シーズンの明治安田J1リーグ第7節で、ガンバ大阪とFC東京が対戦する。

本記事では、ガンバ大阪とFC東京の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ガンバ大阪vsFC東京｜試合スケジュール・キックオフ時間

ガンバ大阪vsFC東京は、9月12日(土)にG大阪のホーム、パナソニック スタジアム 吹田で開催される。

大会：2026 明治安田J1リーグ第7節

日時：2026年9月12日(土) 19:00キックオフ

対戦：ガンバ大阪 vs FC東京

会場：パナソニック スタジアム 吹田

ガンバ大阪vsFC東京｜テレビ放送・ネット配信予定

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ガンバ大阪vsFC東京のおすすめ視聴方法

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ガンバ大阪vsFC東京 チーム情報

成績

両チームの対戦成績