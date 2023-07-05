米国女子ツアー(LPGA)の5大メジャーの一つ、全米女子オープンゴルフ選手権2023が日本時間7月7日(金)に開幕する。
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本記事では、全米女子オープンゴルフ2023のセッション日程、放送・配信予定、お得な無料視聴方法を紹介する。
全米女子オープンゴルフ2023のセッション日程
2023年の全米女子オープンゴルフ選手権は世界で最も有名なコースの一つであるペブルビーチゴルフリンクス(アメリカ・カリフォルニア州)で初開催となり、日本時間7月7日(金)に初日を迎え4日間に渡って行われる。
全米女子オープンゴルフ2023の日本人出場選手
全米女子オープンゴルフ2023には、メジャータイトルホルダーの渋野日向子や笹生優花、今シーズンLPGAツアーでも活躍を見せている畑岡奈紗や古江彩佳ら21名の日本人選手が出場する。
【日本人出場選手】
- 馬場咲希
- 古江彩佳
- 畑岡奈紗
- 岩井千怜
- 岩井明愛
- 勝みなみ
- 川﨑春花
- 木下彩
- 三ヶ島かな
- 長野未祈
- 西村優菜
- 野村敏京
- 西郷真央
- 笹生優花
- 佐藤心結
- 渋野日向子
- 上田桃子
- 上原彩子
- 脇元華
- 山下美夢有
- 吉田優利
全米女子オープンゴルフ2023のテレビ放送・ネット配信予定
全米女子オープンゴルフ2023は、テレビが『CSゴルフネットワーク』と『BS松竹東急』で中継、ネットは『DAZN』と『ゴルフネットワークプラス』がライブ配信する。Amazon Prime Videoチャンネルのゴルフネットワークプラスでも視聴可能だ。
このため、地上波やBSでの放送はない。
■放送局・配信サイト
- テレビ：CSゴルフネットワーク｜BS松竹東急
- ネット：DAZN｜ゴルフネットワークプラス(Amazon無料体験あり)
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全米女子オープンゴルフ2023の無料視聴方法
全米女子オープンゴルフ2023は、Amazon Prime Videoチャンネルの『ゴルフネットワークプラス』で全セッションライブ配信される。
ゴルフネットワークプラスの月額料金は1,650円(税込)だが、初回7日間の無料トライアル期間を設けており、体験中でも全米女子オープンゴルフを視聴可能。もちろん無料期間内での解約も可能なので、この機会に登録してみると良いだろう。
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