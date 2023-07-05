全米女子オープンゴルフ2023の放送予定・無料視聴方法・日本人出場選手・セッション日程まとめ

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全米女子オープンゴルフ選手権2023を見るには？全セッションのテレビ放送予定、無料視聴方法を紹介。地上波・民放・ネットどこで見れる？渋野日向子ら日本人選手も出場。

米国女子ツアー(LPGA)の5大メジャーの一つ、全米女子オープンゴルフ選手権2023が日本時間7月7日(金)に開幕する。

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本記事では、全米女子オープンゴルフ2023のセッション日程、放送・配信予定、お得な無料視聴方法を紹介する。

全米女子オープンゴルフ2023のセッション日程

2023年の全米女子オープンゴルフ選手権は世界で最も有名なコースの一つであるペブルビーチゴルフリンクス(アメリカ・カリフォルニア州)で初開催となり、日本時間7月7日(金)に初日を迎え4日間に渡って行われる。

日付(日本時間)セッション
7/7(金)初日
7/8(土)第2日
7/9(日)第3日
7/10(月)最終日

全米女子オープンゴルフ2023の日本人出場選手

全米女子オープンゴルフ2023には、メジャータイトルホルダーの渋野日向子や笹生優花、今シーズンLPGAツアーでも活躍を見せている畑岡奈紗や古江彩佳ら21名の日本人選手が出場する。

【日本人出場選手】

  • 馬場咲希
  • 古江彩佳
  • 畑岡奈紗
  • 岩井千怜
  • 岩井明愛
  • 勝みなみ
  • 川﨑春花
  • 木下彩
  • 三ヶ島かな
  • 長野未祈
  • 西村優菜
  • 野村敏京
  • 西郷真央
  • 笹生優花
  • 佐藤心結
  • 渋野日向子
  • 上田桃子
  • 上原彩子
  • 脇元華
  • 山下美夢有
  • 吉田優利

全米女子オープンゴルフ2023のテレビ放送・ネット配信予定

全米女子オープンゴルフ2023は、テレビが『CSゴルフネットワーク』と『BS松竹東急』で中継、ネットは『DAZN』と『ゴルフネットワークプラス』がライブ配信する。Amazon Prime Videoチャンネルのゴルフネットワークプラスでも視聴可能だ。

このため、地上波やBSでの放送はない。

■放送局・配信サイト

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全米女子オープンゴルフ2023の無料視聴方法

全米女子オープンゴルフ2023は、Amazon Prime Videoチャンネルの『ゴルフネットワークプラス』で全セッションライブ配信される。

ゴルフネットワークプラスの月額料金は1,650円(税込)だが、初回7日間の無料トライアル期間を設けており、体験中でも全米女子オープンゴルフを視聴可能。もちろん無料期間内での解約も可能なので、この機会に登録してみると良いだろう。

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