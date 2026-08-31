プロ野球は2026シーズンの公式戦が開催。セントラル・リーグでは9月1日(火)、読売ジャイアンツと横浜DeNAベイスターズが対戦する。

本記事では、巨人vsDeNAのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

読売ジャイアンツ対横浜DeNAベイスターズ｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球公式戦2026の読売ジャイアンツvs横浜DeNAベイスターズは、9月1日(火)に京セラドーム大阪で開催される。

日程 プレイボール時間 対戦カード 9/1(火) 18:00 読売ジャイアンツvs横浜DeNAベイスターズ

読売ジャイアンツ対横浜DeNAベイスターズ｜テレビ放送・ネット配信予定

日時 テレビ(地上波/衛星) ネット(スマホ/タブレット) 9/1(火)

18:00 BS日テレ

日テレジータス DAZN

Hulu

GIANTS TV

2026シーズンプロ野球のおすすめ視聴方法

シーズン視聴なら野球専用プラン「DAZN BASEBALL」がおすすめ

DAZNの野球専用パック「DAZN BASEBALL」プランは、シーズンを通してプロ野球を視聴したい方におすすめだ。

「DAZN BASEBALL」では公式戦はもちろん、交流戦、クライマックスシリーズをライブ＆見逃し配信している。（※広島東洋カープ主催試合は配信なし）

詳しくはDAZN公式サイトをチェック！

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。