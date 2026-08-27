FUNKY MONKEY BΛBY'S×いきものがかり デビュー20周年対バンライブの配信視聴方法

「FUNKY MONKEY BΛBY'S × いきものがかり 20周年対バンライブ ～あの日の約束ハタチまSHOW!!～」の模様がU-NEXTで独占配信される。

本記事では「FUNKY MONKEY BΛBY'S × いきものがかり 20周年対バンライブ ～あの日の約束ハタチまSHOW!!～」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

FUNKY MONKEY BΛBY'Sといきものがかりとは？

2026年にメジャーデビューを果たした同期である、FUNKY MONKEY BΛBY'Sといきものがかり。今年、揃ってデビュー20周年の節目を迎えた。お互いの二十歳（ハタチ）を記念したツーマンライブ「FUNKY MONKEY BΛBY'S × いきものがかり 20周年対バンライブ ～あの日の約束ハタチまSHOW!!～」を開催している。

「FUNKY MONKEY BΛBY'S × いきものがかり 20周年対バンライブ ～あの日の約束ハタチまSHOW!!～」｜概要

日程・放送予定

お互いの二十歳（ハタチ）を記念したツーマンライブ「FUNKY MONKEY BΛBY'S × いきものがかり 20周年対バンライブ ～あの日の約束ハタチまSHOW!!～」。6月20日（土）・21日（日）の2日間、東京ガーデンシアターにて行われ、その模様が8月28日（金）に独占ライブ配信される。※地上波・民放・BS、その他ネット配信サービス(AmazonやWOWOW、DAZNなど)での中継は実施されない。

『FUNKY MONKEY BΛBY'S × いきものがかり 20周年対バンライブ ～あの日の約束ハタチまSHOW!!～』のU-NEXT視聴方法

U-NEXTで配信される『FUNKY MONKEY BΛBY'S × いきものがかり 20周年対バンライブ ～あの日の約束ハタチまSHOW!!～』は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象で、本公演は、月額会員の方なら追加料金なく視聴することができる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

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※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。