フラムがマン・C下部組織出身MFを64億円で獲得。北アイルランド史上最高額の選手に

フラムがサウサンプトンからMFシェイ・チャールズを5年契約で獲得した。

チャールズはマンチェスター・シティのアカデミー出身でコール・パーマーやモーガン・ロジャーズらとともにプレー。2022年には北アイルランド代表としてもデビューした。2023年5月にシティでトップチームデビューを飾り、その後サウサンプトンに完全移籍。2023-24シーズンには32試合に出場し、プレミアリーグ復帰に貢献した。

2025-26シーズンも自己最多となる6ゴールを記録。FAカップ準々決勝で、最終的にプレミアリーグ王者となるアーセナル相手に決めた決勝ゴールなどを挙げた。そして、今夏には3000万ポンド（約64億5000万円）でプレミアリーグのフラム移籍が決まり、以下のようにコメントしている。

「ついに実現できて本当に嬉しい。クラブは下から上まで、本当に素晴らしい基盤を持っているここは素晴らしいクラブで、非常に明確なビジョンを持っている。監督からもそう説明を受けた。ここにいられることは、この上ない光栄だ。プレミアリーグでのキャリアを本格的にスタートさせたいと思っている。素晴らしいクラブでプレーできるのは、僕にとって理想的だし、ファンの方々にとっても理想的だといいなと思っている」