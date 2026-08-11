あなたは18歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

Goal.com
ライブ
shea(C)Getty Images
Kyoya Saito

フラムがマン・C下部組織出身MFを64億円で獲得。北アイルランド史上最高額の選手に

移籍情報
フラム
プレミアリーグ
シェーチャールズ

【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】フラムがサウサンプトンからチャールズを獲得した。

フラムがサウサンプトンからMFシェイ・チャールズを5年契約で獲得した。

チャールズはマンチェスター・シティのアカデミー出身でコール・パーマーやモーガン・ロジャーズらとともにプレー。2022年には北アイルランド代表としてもデビューした。2023年5月にシティでトップチームデビューを飾り、その後サウサンプトンに完全移籍。2023-24シーズンには32試合に出場し、プレミアリーグ復帰に貢献した。

2025-26シーズンも自己最多となる6ゴールを記録。FAカップ準々決勝で、最終的にプレミアリーグ王者となるアーセナル相手に決めた決勝ゴールなどを挙げた。そして、今夏には3000万ポンド（約64億5000万円）でプレミアリーグのフラム移籍が決まり、以下のようにコメントしている。

「ついに実現できて本当に嬉しい。クラブは下から上まで、本当に素晴らしい基盤を持っているここは素晴らしいクラブで、非常に明確なビジョンを持っている。監督からもそう説明を受けた。ここにいられることは、この上ない光栄だ。プレミアリーグでのキャリアを本格的にスタートさせたいと思っている。素晴らしいクラブでプレーできるのは、僕にとって理想的だし、ファンの方々にとっても理想的だといいなと思っている」

広告

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー