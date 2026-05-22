2026年5月23日(土)に行われる2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグ第18節で、アビスパ福岡とヴィッセル神戸が対戦する。

本記事では、アビスパ福岡とヴィッセル神戸の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

アビスパ福岡vsヴィッセル神戸｜試合日程・キックオフ時間

アビスパ福岡vsヴィッセル神戸は、5月23日(土)に福岡のホーム、ベスト電器スタジアムで開催される。

大会：2026 明治安田J1百年構想リーグ 第18節

日時：2026年5月23日(土) 14:00キックオフ

対戦：アビスパ福岡 vs ヴィッセル神戸

会場：ベスト電器スタジアム

アビスパ福岡vsヴィッセル神戸｜放送・配信予定

明治安田J1百年構想リーグ第18節のアビスパ福岡vsヴィッセル神戸は、地上波では『テレビ西日本』が放送を行い、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

アビスパ福岡vsヴィッセル神戸のおすすめ視聴方法

2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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アビスパ福岡vsヴィッセル神戸 チーム情報

アビスパ福岡 vs ヴィッセル神戸 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー S. Tsukahara 予想スタメン 控え選手 マネージャー ミヒャエル・スキッベ

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

順位表