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J1 リーグ
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Yuta Tokuma

【8月15日】アビスパ福岡vsセレッソ大阪の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J1リーグ第2節

J1 リーグ
アビスパ福岡 対 セレッソ大阪
アビスパ福岡
セレッソ大阪

【J1放送予定】明治安田J1リーグ第2節、アビスパ福岡対vsセレッソ大阪の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

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2026年8月15日(土)に行われる2026シーズンの明治安田J1リーグ第2節で、アビスパ福岡とセレッソ大阪が対戦する。

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本記事では、アビスパ福岡とセレッソ大阪の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

アビスパ福岡vsセレッソ大阪｜試合スケジュール・キックオフ時間

アビスパ福岡vsセレッソ大阪は、8月15日(土)に福岡のホーム、ベスト電器スタジアムで開催される。

  • 大会：2026 明治安田J1リーグ第2節
  • 日時：2026年8月15日(土) 19:00キックオフ
  • 対戦：アビスパ福岡 vs セレッソ大阪
  • 会場：ベスト電器スタジアム

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アビスパ福岡vsセレッソ大阪｜テレビ放送・ネット配信予定

明治安田J1リーグ第2節のアビスパ福岡vsセレッソ大阪は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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アビスパ福岡vsセレッソ大阪のおすすめ視聴方法

2026-27シーズンの明治安田Jリーグ（J1・J1・J3）は『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信する。

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アビスパ福岡vsセレッソ大阪 チーム情報

アビスパ福岡 vs セレッソ大阪 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • S. Tsukahara

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • P. Machin

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

AVF
-直近成績

ゴールを許す
5/6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

OSA
-直近成績

ゴールを許す
11/6
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

AVF

直近の 5 試合

OSA

0

勝利

0

引分け

5

勝利

3

得点

10
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

順位表

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