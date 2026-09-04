福田師王が2試合連続ゴール！DFからボールを奪い同点弾

カールスルーエのFW福田師王が2試合連続ゴールを挙げている。

カールスルーエは4日、ブンデスリーガ2部第4節でハノーファーと対戦。前節ゴールを挙げた福田は先発した。26分に先制を許すも、直後に福田が結果を残す。

ゴール前でDFからボールを奪った福田は右足で浮かしたシュートを巧みに流し込み、貴重な同点ゴールを記録した。

その後、ハノーファーに勝ち越し点を許したカールスルーエだが、85分に同点ゴールを奪って2-2に。試合はドローで終わっている。福田は今季初のフル出場となっている。



