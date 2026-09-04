福田心之助がポーランド1部レギア・ワルシャワに加入！クラブSD「良い影響を与えると確信している」

レギア・ワルシャワはDF福田心之助（26）が京都サンガFCから期限付き移籍で加入することを発表した。背番号は2。

福田は2023年に京都へ加入。右サイドバックを主戦場としながら、Jリーグでは通算89試合に出場し、10ゴールを記録。今季も全4試合に出場し、1ゴール・1アシストを記録している。

加入に際して福田は公式サイトで以下のようにコメントしている。

「レギアに加入できて本当に嬉しいです。ファンの皆さんに、僕の技術、ダイナミズム、そして僕が持つ全ての能力を見てもらいたいと思っています。皆さんの素晴らしい応援が僕に翼を与えてくれると信じています。それを頼りにしています」

レギア・ワルシャワのスポーツディレクター、フレディ・ボビッチ氏はこのように期待した。

「我々にとって朗報だ。彼は非常に興味深い選手で、スピードと機動力に優れ、特に右ウイングでのプレーを好む。彼はチームに多くのものをもたらし、非常に良い影響を与えてくれると確信している。彼はとても前向きな人物だ。まだ語学を学ぶ必要があるが、何よりも重要なのは、彼がサッカーの才能に恵まれ、情熱にあふれていること。彼は以前所属していた森下龍矢とも一緒にプレーしていた。我々は彼がチームに多くのものをもたらしてくれることを期待しているが、同時に、国や文化、そしてエクストラクラサの環境への適応に時間を与える必要もある。彼はすぐにチームに馴染むと確信している」