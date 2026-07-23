フジロック2026はどこで見られる？テレビ放送・ネット配信まとめ

国内外のアーティストが多数出演するフジロックは、毎年大きな注目を集める夏の大型音楽フェス。現地に行けない場合でも、放送や配信を通じてライブの雰囲気を味わえる可能性がある。

本記事では、フジロック2026のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

フジロック2026はどこで見られる？配信・テレビ放送予定

『FUJI ROCK FESTIVAL '26』は、現地に行けない場合でもインターネット配信やテレビ放送で楽しめる予定だ。オンラインでは、Amazon Musicがオフィシャルサポーターとして参加し、本祭3日間のライブパフォーマンスを無料で独占ライブ配信する。

配信対象は、2026年7月24日(金)、25日(土)、26日(日)の3日間。Amazon Musicアプリ、Prime Video、Twitchから視聴できる見込みで、Amazonアカウントがあればプライム会員以外でも無料で楽しめる。配信アーティストやタイムテーブルの詳細は、後日発表される予定となっている。

テレビでは、CS放送の『フジテレビNEXT ライブ・プレミアム』で後日オンエア予定。2026年9月19日(土)から21日(月・祝)まで、各日19:00～24:00の5時間、3日間合計15時間にわたって主要ステージの模様が放送される。また、『フジテレビNEXTsmart』でも同時配信されるため、スマートフォンやPC、タブレットからの視聴にも対応する。

視聴方法 サービス 日程 ライブ配信 Prime Video 2026年7月24日(金)～26日(日) ライブ配信 Amazon Musicアプリ 2026年7月24日(金)～26日(日) ライブ配信 Twitch 2026年7月24日(金)～26日(日) テレビ放送 フジテレビNEXT ライブ・プレミアム 2026年9月19日(土)～21日(月・祝) 同時配信 フジテレビNEXTsmart 2026年9月19日(土)～21日(月・祝)

配信日 Prime Video 日程 DAY 1 DAY 1 2026年7月24日(金) DAY 2 DAY 2 2026年7月25日(土) DAY 3 DAY 3 2026年7月26日(日)

フジロック2026の開催概要は？

『FUJI ROCK FESTIVAL '26』は、2026年7月24日(金)から26日(日)までの3日間、新潟県湯沢町の苗場スキー場で開催される。

本祭の前日となる7月23日(木)には、入場無料の前夜祭も実施予定。12:00に駐車場とキャンプサイトがオープンし、夕方以降は盆踊り大会や大抽選会、打ち上げ花火などのイベントが予定されている。

本祭期間中は、苗場スキー場内に設けられた各ステージで国内外のアーティストがライブを行う。音楽ライブだけでなく、自然に囲まれた会場の雰囲気やキャンプ、フードなども含めて楽しめるのがフジロックの魅力だ。

フジロック2026の主な出演アーティストは？

『FUJI ROCK FESTIVAL '26』には、各日のヘッドライナーを務めるThe xx、KHRUANGBIN、MASSIVE ATTACKをはじめ、国内外から約200組のアーティストが出演する。

DAY 1はThe xx、DAY 2はKHRUANGBIN、DAY 3はMASSIVE ATTACKがヘッドライナーとして登場予定。さらに、Hi-STANDARD、ASIAN KUNG-FU GENERATION、藤井 風、XG、MITSKI、Tempalay、never young beachなど、幅広いジャンルのアーティストがラインナップされている。

会場では『GREEN STAGE』『WHITE STAGE』『RED MARQUEE』『FIELD OF HEAVEN』を中心にライブが行われ、深夜帯にはPLANET GROOVE、TRIBAL CIRCUS、SUNDAY SESSIONなどのプログラムも予定されている。

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