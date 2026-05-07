2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、準決勝2ndレグが日本時間5月8日(金)に開催。鈴木唯人が所属するフライブルクと、FCブラガが対戦する。

本記事では、フライブルクvsブラガのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

フライブルクvsブラガの試合スケジュール・開始時間

UEFAヨーロッパリーグ準決勝2ndレグのフライブルクvsブラガは、フライブルクのホーム「オイローパ＝パルク・シュタディオン」で開催される。

大会：UEFAヨーロッパリーグ準決勝2ndレグ

日程：2026年5月8日(金)4:00キックオフ／日本時間

カード：フライブルク vs ブラガ

会場：オイローパ＝パルク・シュタディオン

フライブルクvsブラガのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、フライブルクvsブラガの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

ヨーロッパリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

フライブルクvsブラガ チーム情報

成績

両チームの対戦成績

SCF Last match BRA 0 勝利 0 引分け 1 Win ブラガ 2 - 1 SCフライブルク 1 得点 2 2.5ゴール以上のゲーム 1/1 両チームが得点 1/1

順位表