Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ヨーロッパリーグ
team-logoSCフライブルク
Europa-Park Stadion
team-logoブラガ
フライブルクvsブラガはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【5月8日】フライブルクvsブラガのテレビ放送/ネット配信予定｜ヨーロッパリーグ2025-26準決勝2ndレグ

ヨーロッパリーグ
SCフライブルク 対 ブラガ
SCフライブルク
ブラガ
鈴木唯人

【欧州EL 放送予定】5月8日開催のヨーロッパリーグ(EL)2025-26準決勝2ndレグ、フライブルク対ブラガの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

CL・EL2025-26シーズンを視聴！
20250909-wowow-25-26CL

WOWOWオンデマンド

CL・EL全試合をWOWOWで独占生中継！

この熱狂に乗り遅れるな。

オンデマンドなら今すぐ視聴可能！

WOWOWオンデマンドで全試合配信

2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、準決勝2ndレグが日本時間5月8日(金)に開催。鈴木唯人が所属するフライブルクと、FCブラガが対戦する。

【フライブルクvsブラガを配信】ELはWOWOW独占生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、フライブルクvsブラガのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

フライブルクvsブラガの試合スケジュール・開始時間

UEFAヨーロッパリーグ準決勝2ndレグのフライブルクvsブラガは、フライブルクのホーム「オイローパ＝パルク・シュタディオン」で開催される。

  • 大会：UEFAヨーロッパリーグ準決勝2ndレグ
  • 日程：2026年5月8日(金)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：フライブルク vs ブラガ
  • 会場：オイローパ＝パルク・シュタディオン

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

フライブルクvsブラガのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、フライブルクvsブラガの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

WOWOWオンデマンド視聴はこちら
WOWOWプライム視聴はこちら

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

ヨーロッパリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

フライブルクvsブラガ チーム情報

SCフライブルク vs ブラガ 予想スタメン

SCフライブルクHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-3-3

Home team crestBRA
1
ノア・アトゥボル
33
ヨルディ・マケンゴ
3
フィリップ・ラインハート
28
マティアス・ギンター
29
フィリップ・トレウ
27
ニコラス・ヘフラー
19
ヤン・ニクラス・ベステ
44
ヨハン・マンザンビ
32
ヴィンチェンツォ・グリフォ
8
マクシミリアン・エッゲシュタイン
31
イゴール・マタノヴィッチ
1
ルカシュ・ホルニチェク
2
ヴィクトル・ゴメス
6
カルヴァリョ
14
G. Lagerbielke
15
パウロ・オリヴェイラ
8
ジョアン・モウティーニョ
34
デミル・ティクナズ
29
ジャン・ゴービー
18
P. Victor
10
ロドリゴ・サラサール
20
M. Dorgeles

4-3-3

BRAAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ユリアン・シュスター

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • C. Vicens

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

SCF
-直近成績

ゴールを許す
5/10
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

BRA
-直近成績

ゴールを許す
7/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

SCF

Last match

BRA

0

勝利

0

引分け

1

Win

1

得点

2
2.5ゴール以上のゲーム
1/1
両チームが得点
1/1

順位表