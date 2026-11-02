VPNは無料で使える？メリットとデメリットを紹介

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インターネットの通信を保護する手段として利用されている「VPN」。

本記事では、VPNの無料使用、メリット・デメリットについて紹介する。

VPNは無料で使える？無料で利用する方法を紹介

VPNは、有料サービスだけでなく、無料でも利用できる。主な方法は、無料VPNの「フリープラン」を利用する方法と、有料VPNの「無料体験・返金保証」を活用する方法の2種類だ。

フリープランは継続的に0円で使える一方、通信速度やデータ容量、接続できるサーバーなどに制限が設けられる場合がある。

有料VPNの無料体験では、一定期間に限り有料プランの機能を試せる。返金保証を利用する場合は、いったん料金を支払い、期限内に解約・返金申請する必要がある点に注意したい。

利用方法 料金 特徴 無料VPN(フリープラン) 0円 継続利用できるが、通信速度や機能に制限がある場合も 有料VPNの無料体験 無料体験期間中は0円 有料機能を一定期間試せる 有料VPNの返金保証 一度支払いが必要 返金条件を満たせば料金が戻る

無料VPNのメリットは？

無料VPNの最大のメリットは、料金をかけずにVPNの基本機能を利用できることだ。

通信の暗号化やIPアドレスの変更などを試せるため、初めてVPNを使う人にも選択肢となる。

メリット 内容 費用がかからない 月額料金なしでVPNを利用できる 通信の保護 フリーWi-Fiなどで盗聴リスクを軽減できる プライバシー保護 接続先に表示されるIPアドレスを変更できる 海外サイトへのアクセス 接続先の国を変更して地域制限付きサイトにアクセスできる場合がある お試し利用 VPNの接続方法や使い勝手を無料で確認できる

特に、短時間の利用やVPNの機能を試したい場合は、無料プランでも十分なことがある。

ただし、VPNを利用しても完全に匿名になるわけではなく、地域制限のあるサービスへのアクセスも必ず成功するとは限らない。

無料VPNのデメリット・危険性は？

無料VPNには、通信速度やデータ容量の制限に加え、セキュリティ面でのリスクも存在する。

特に、運営元が不明な無料VPNでは、閲覧履歴などの個人情報が収集されたり、悪質な広告が表示されたりする可能性があるため注意が必要だ。

デメリット・危険性 内容 データ容量の制限 月間の通信量に上限が設定される場合がある 通信速度の低下 利用者の集中により接続が遅くなることがある 個人情報の収集 閲覧履歴や利用データが収集・第三者に提供されるリスク セキュリティ機能の不足 キルスイッチや強固な暗号化などに対応していない場合がある マルウェア・広告 悪質なアプリや過剰な広告表示に注意が必要 動画配信サービスの制限 NetflixなどでVPN接続がブロックされる場合がある サポート体制 問い合わせ対応が限定的なサービスもある

無料VPNを選ぶ際は、料金だけでなく、運営会社の信頼性やプライバシーポリシー、通信の暗号化方式などを確認することが重要だ。

無料VPNと有料VPNはどっちがおすすめ？

無料VPNは、短時間の利用やVPNの使い勝手を試したい人に適している。一方、日常的に利用する場合や、通信速度・セキュリティ機能を重視する場合は有料VPNが選択肢となる。

比較項目 無料VPN 有料VPN 料金 無料 月額・年額料金が必要 通信速度 制限される場合がある 比較的安定しやすい データ容量 上限がある場合も 無制限のサービスが多い 接続先の国 選択肢が少ない傾向 多数の国・地域に対応 セキュリティ機能 サービスによって異なる 追加の保護機能が充実する傾向 サポート 限定的な場合がある 問い合わせ窓口が充実する傾向

無料でVPNを利用したい場合は、運営会社やプライバシーポリシーが明確な「Proton VPN」などのサービスを検討するとよい。ノーログポリシーや第三者監査の有無も確認しておきたい。

また、有料VPNの「NordVPN」や「MillenVPN」では、対象プランに30日間の返金保証が用意されている。

有料VPNの機能を試したい場合は、返金条件や申請期限を確認したうえで利用するのもおすすめだ。

※無料プランの提供内容や返金保証の条件は変更される場合があるため、最新情報は各公式サイトを確認してほしい。

おすすめVPNサービス・料金は？

VPNは、通信の暗号化によるセキュリティ対策や海外からのインターネット接続など、さまざまな用途で利用されている。ここでは、主要VPNサービス5社の料金プランや特徴を比較する。

NordVPN

『NordVPN』は、VPNの基本機能に加え、パスワード管理やクラウドストレージなどの機能を備えたサービスだ。ベーシック・コンプリート・エリートの3プランから選択できる。

プラン 2年(月額換算) 1年(月額換算) 1ヶ月 ベーシック 約540円 約840円 約2,290円 コンプリート 約690円 約990円 約3,050円 エリート 約990円 約1,300円 約3,360円

長期契約では割引が適用される場合があり、初回購入には30日間の返金保証が用意されている。

セカイVPN

『セカイVPN』は、日本のインターリンクが運営する国産VPNサービス。契約期間の縛りがなく、月額1,100円(税込)で利用できる。

項目 内容 初期費用 無料 月額料金 1,100円(税込) 無料体験 最大2ヶ月 契約期間 縛りなし

最大2ヶ月間の無料体験が用意されており、初めてVPNを利用する人や短期間だけ試したい人にもおすすめだ。

MillenVPN

『MillenVPN』は、アズポケットが運営する国産VPNサービス。長期向けのサブスクプランと、短期間だけ利用できるワンタイムプランを提供している。

プラン 料金(税込) 2年プラン 月額換算396円(一括9,504円) 1年プラン 月額換算594円(一括7,128円) ワンタイム7日 638円 ワンタイム15日 1,078円 ワンタイム30日 1,738円

サブスクプランには30日間の返金保証があり、固定IPアドレスも月額396円(税込)で追加できる。旅行などの一時利用にも適している。

ExpressVPN

『ExpressVPN』は、通信速度やセキュリティ機能に強みを持つVPNサービス。機能や同時接続台数に応じた3つのプランを展開している。

プラン 2年(月額換算) 1年(月額換算) 1ヶ月 ベーシック 約480円 約780円 2,480円 アドバンス 約680円 約980円 2,680円 Express Pro 約1,180円 約1,480円 3,680円

最大14台の同時接続に対応し、上位プランではパスワード管理や固定IPなども利用可能。初回契約には30日間の返金保証が付いている。

Surfshark VPN

『Surfshark VPN』は、同時接続台数が無制限のVPNサービス。VPNの基本機能に加え、広告ブロックやウイルス対策などを備えたプランも用意されている。

プラン 2年(月額換算) 1年(月額換算) 1ヶ月 Starter 約388円 約528円 2,803円 One 約428円 約558円 3,232円 One+ 約698円 約1,158円 3,727円

30日間の返金保証に加え、条件付きで7日間の無料体験も利用できる。スマートフォンやパソコンなど、複数の端末でVPNを使いたい人におすすめだ。

※料金は初回キャンペーン適用時の目安。月額換算料金は長期契約の一括払いを月数で割ったもので、更新時の料金や追加特典、税込・税抜の条件はサービスによって異なる。